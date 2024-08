Formazione irregolare: lampo nerazzurro e incubo sconfitta a tavolino

Formazione irregolare: la sconfitta a tavolino è dentro l’angolo. Ecco quello che è successo nel corso di un match ufficiale

Succede anche questo in partite ufficiali. Succede che una squadra inserisca in campo un elemento che non era in distinta. E ci sono le formazioni avversarie che ovviamente se ne accorgono.

I fatti sono successi in Serie B, nella sfida tra Pisa e Cittadella. E la Gazzetta dello Sport ha anticipato il ricordo che i nerazzurri di Pippo Inzaghi avrebbero presentato contro la formazione di Gorini. I granata, infatti, non hanno registrato Desogus, che poi è entrato in campo nella ripresa, e che non era presente da nessuna parte. Sarebbe un evidente errore e Gorini, tecnico del Cittadella, non ha nascosto la questione, parlando in questo modo in conferenza stampa dopo il match

Cambio irregolare, annunciato il reclamo

Il tecnico del Cittadella ha detto che il tutto era stato annunciato all’arbitro. Ma questo non basterebbe al Pisa per fermarsi. I toscani sostengono che non si sia stata questa ammissione di colpa da parte della società veneta.

E adesso la palla passerà ovviamente al giudice sportivo che dovrà prendere una decisione nel merito. Sul campo era finita 1-1, quindi un punto assai importante per il Cittadella contro una formazione forte, ma non è escluso ovviamente che il tutto possa trasformarsi in una vittoria a tavolino degli uomini di Inzaghi. Vedremo ovviamente quello che succederà nei prossimi giorni, con una situazione che appare comunque abbastanza chiara al momento.