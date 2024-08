Materazzi ‘accende’ Thuram: tifosi della Juventus scatenati, il motivo

Materazzi ‘accende’ Thuram. Non si è ancora conclusa la terza giornata di campionato, ma per l’ex Inter la sfida alla Juventus è già iniziata.

Il calciomercato ha appena chiuso le sue porte. E’ tempo di consultivi, di analisi, di valutazioni su chi ha operato meglio durante la lunghissima sessione estiva.

Il campionato, però, incombe e se per le prime due settimane ha subito l’influenza di trattative vere o presunte, da oggi riprende appieno il suo ruolo di protagonista assoluto. E’ in corso la terza giornata, iniziata ieri per proseguire oggi e concludersi domani con il primo scontro diretto della stagione che vedrà opposte, all’Allianz Stadium, Juventus e Roma. Il primo scontro diretto tra due delle protagoniste dell’ultimo mercato. Cristiano Giuntoli per la Juventus e Florent Ghisolfi per la Roma hanno impresso un’impronta profonda al calciomercato 2024. L’obiettivo comune è essere ancor più protagonisti nella stagione appena iniziata e provare a rendere meno facile la vita alla favorita per la vittoria finale: l’Inter. Obiettivo che dalle parti della Continassa è quanto mai sentito. La società bianconera, secondo il suo stile, procede a fari spenti, senza proclami.

Che, invece, sembrano arrivare da altre parti.

Materazzi ‘accende’ Thuram, i tifosi della Juve non ci stanno

Per quanto non ci pensi, perché fortunatamente nel calcio c’è anche altro, c’è sempre chi riporta il tutto sulla secolare rivalità tra Juventus ed Inter.

Già ad agosto, con la nuova stagione che sta ancora muovendo i suoi primi passi, ecco arrivare un post di Marco Materazzi ad accendere gli animi fin qui infuocati soltanto a causa del caldo sole estivo e per gli ultimi colpi di calciomercato. L’ex difensore dell’Inter ha voluto esaltare la doppietta di Marcus Thuram contro l’Atalanta con una didascalia che recita: “The REal Thuram“. Il significato del messaggio appare chiaro: il ‘vero’ Thuram è a Milano, non altrove, e veste la maglia dell’Inter. Khéphren Thuram, approdato questa estate alla Juventus, sembra non essere paragonabile al fratello. L’opinione di Marco Materazzi non è ovviamente piaciuta ai tifosi della Juventus, peraltro abituati ai giudizi ‘di parte’ dell’ex difensore interista. Sui social si sono susseguite, a ritmo frenetico, le risposte piccate dei tifosi bianconeri per l’ex nerazzurro.

La risposta, l’unica che conta, la darà il campo.