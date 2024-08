Rabiot trova squadra, telenovela (in)finita: cinque milioni a stagione

Finalmente la svolta per Adrien Rabiot che dopo essere rimasto svincolato fino a settembre ha ora una nuova squadra.

Quando Adrien Rabiot ha lasciato la Juventus da svincolato, a questo punto della stagione sperava di aver già trovato una nuova squadra. Invece la ricerca di una nuova avventura è durata certamente più del previsto ma, come si dice in questi casi, tutto è bene quel che finisce bene. Firma in arrivo da parte del francese che finalmente può tornare in campo.

Il calciomercato si è ufficialmente concluso, almeno quello canonico visto che le trattative con gli svincolati sono ancora possibili. Insomma, chi ha bisogno di puntellare la propria rosa può ancora cercare tra i giocatori senza contratto in questo mese di settembre e le occasioni sembrano non mancare.

Firma al ribasso per Rabiot che aveva trattato con la Juve per la permanenza. L’ex PSG aveva però sparato alto, chiedendo oltre 7 milioni di ingaggio all’anno, e questo ha spinto la società bianconera a dire no e a spendere quei soldi in altri modi. Ora, siccome l’ipotesi di rimanere fermo un anno sembra non piacere al centrocampista, il classe 1995 ha deciso di accettare i 5 milioni offerti dai rivali.

Calciomercato Serie A, riecco Rabiot: scelto il prossimo club

Si tratta di un incastro che, forse, accontenta un po’ tutti. Ritorno in Serie A per Rabiot che a questo punto è prossimo a diventare un nuovo giocatore del Milan. Secondo la Gazzetta dello Sport, i rossoneri aspettavano solo la cessione di Isamel Bennacer prima di chiudere l’affare. Vendere l’algerino in Arabia Saudita permetterà ai meneghini di liberare lo slot nelle liste necessario per tesserare il francese.

Le ultime ore di mercato sono state intense per il club di Paulo Fonseca che ha lavorato alacremente per sistemare il centrocampo. L’obiettivo delle scorse ore era un altro francese, il nome è quello di Manu Koné del Borussia Monchengladbach. Alla fine trasferitosi alla Roma.

Quasi un vantaggio per il Diavolo che in questo modo ha trovato la strada migliore per gettarsi su Rabiot, profilo che al club milanista è sempre piaciuto. Ora la palla passa al francese che dovrà decidere se accettare oppure continuare a guardarsi intorno nella speranza che le sue richieste di partenza vengano soddisfatte. Più passa il tempo e più l’ex Juventus rischia però di rimanere fermo.