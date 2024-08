Vlahovic al posto di Lautaro: annuncio esplosivo

Dusan Vlahovic al posto di Lautaro Martinez: arriva un annuncio esplosivo, una vera e propria bomba a cui i tifosi stentano a credere!

Dusan Vlahovic ha iniziato la stagione alla grande e si prospetta essere uno dei protagonisti del campionato. Il serbo può davvero fare la differenza e diventare quel bomber implacabile ammirato in Italia solo alla Fiorentina. Soffriva troppo con il gioco di Allegri, non riuscendo a liberarsi in tutta la sua potenza. Adesso, alla soglia dei 25 anni, in piena maturità calcistica, può essere davvero la sua annata.

Il cannoniere per eccellenza del campionato, invece, è Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter, vincitore già dell’ultima classifica dei bomber, è sicuramente uno dei più attesi della serie A e secondo molti ha già la strada spianata per fare un bis, cosa che in Italia non si vede dai tempi di Di Natale. Il suo principale antagonista, come già successo l’anno scorso sebbene a distanza, può essere proprio il serbo. Sulla carta saranno loro due a contendersi lo scettro dei bomber, al di là di qualche “sorpresa” come possono esserlo Dovbyk, Morata, Lukaku o Retegui (attualmente davanti a tutti con 3 reti in 2 match).

Vlahovic e non Lautaro Martinez, l’annuncio parla chiaro!

L’annuncio arrivato nelle ultime ore parla chiaro: Dusan Vlahovic al posto di Lautaro Martinez, sarà il bomber serbo a riscrivere la storia e rimpiazzare così l’argentino. Un illustre ex si dice sicuro di questo avvenimento.

L’ex attaccante Arturo Di Napoli ha parlato della classifica cannonieri in serie A a TMW Radio ed è stato netto e categorico. Secondo lui la vincerà Vlahovic e non Lautaro Martinez. Questo sarà l’anno del serbo che con la Juventus di Thiago Motta può togliersi grandi soddisfazioni. I nuovi acquisti arrivati in bianconero in queste ore possono fare la differenza e portare a lottare concretamente per lo scudetto e ridurre il gap con i nerazzurri. Ma questo è un altro discorso. Tornando a quello del capocannoniere, queste sono le parole di Di Napoli.

“Il gioco di Thiago Motta esalta l’esplosività di Vlahovic. Secondo me sarà lui, e non Lautaro, il bomber della stagione. Il serbo è un vero finalizzatore, mentre l’argentino gioca più per la squadra”, si dice convinto Di Napoli. Dunque secondo le motivazioni date dall’ex attaccante non ci sono dubbi: la classifica dei bomber quest’anno andrà all’ex Fiorentina.