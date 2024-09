Conte rovina la Juventus: che batosta

La Juventus e il duello a distanza con Antonio Conte, bianconeri nei guai: arriva la mazzata targata dal grande ex

Adesso si fa sul serio. Dopo le prime giornate di campionato intervallate dal mercato ancora in corso, ci sarà spazio soltanto per gli appuntamenti in campo delle principali protagoniste in Italia e in Europa. E naturalmente i motivi di interesse non mancheranno, in una Serie A che si annuncia assai combattuta.

La Juventus, dopo una vera e propria rivoluzione di mercato, punta molto in alto e vuole lottare davvero per lo scudetto. Da troppo tempo i bianconeri sono lontani dalla vetta ed è il momento di tornare a essere protagonisti ad altissimo livello. Ma ci sarà da fare i conti con contendenti agguerrite.

Non solo l’Inter campione d’Italia, ma anche il grande ex Antonio Conte, tra gli altri. Più volte, nel recente passato, si era ipotizzato che il pugliese potesse prima o poi tornare in panchina a Torino. Cosa che però non si è mai verificata. E dopo il biennio vissuto all’Inter, l’ex Ct della Nazionale è tornato nel nostro campionato sulla panchina di un’altra acerrima rivale bianconera, il Napoli.

Missione non facile, quella che lo attende, risollevare una compagine azzurra reduce da una annata horror, per riportarla in quota. L’impatto sull’ambiente, in ogni caso, sembra stato positivo, per il nemico di un tempo per i partenopei che oggi ha abbracciato la causa dei campioni d’Italia 2023. E c’è chi crede che Conte possa davvero farcela.

Lotta scudetto, Juventus bocciata: “E’ il Napoli la vera anti-Inter”

In una ipotetica griglia scudetto, addirittura, si ritiene che Conte e il Napoli possano essere più accreditati della Juventus. Un parere qualificato che arriva dal radiocronista ‘Rai’ Francesco Repice.

Ecco cosa ha dichiarato ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’: “Penso che il Napoli sarà la vera anti-Inter, più della Juventus. Conte è un tecnico che può cambiare tutti gli equilibri, è di un livello superiore. Per Thiago Motta il primo anno alla Juve sarà difficile“.

Un segnale forte è arrivato dal ‘Maradona’, con una vittoria rocambolesca in rimonta in pieno recupero contro il Parma. E’ un Napoli che ha già lo spirito di Conte, la minaccia per le contendenti è seria. La Juventus dovrà darsi da fare per lottare in quota scudetto, anche l’Inter campione d’Italia è avvisata.