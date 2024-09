Juventus, il capolavoro di Giuntoli è realtà: via libera da 74 milioni

Il capolavoro di Cristiano Giuntoli alla Juventus adesso è realtà: via libera da 74 milioni di euro, le casse del club bianconero respirano

Quando Cristiano Giuntoli era approdato alla Juve in molti avevano capito come poteva essere la svolta per il club bianconero. I risultati conseguiti dal dirigente in carriera parlano per lui: dal miracolo Carpi allo scudetto del Napoli, con i tanti giocatori portati in azzurro quasi da sconosciuti (uno su tutti Kvaratskhelia) e rivelatosi come autentici fuoriclasse.

Il binomio Giuntoli-Juve prometteva scintille e il mercato della scorsa estate aveva fatto storcere il naso a molti. La critica non aveva risparmiato punzecchiature al dirigente, per quello che si era rivelato essere un non-mercato, in quanto sul bilancio dei piemontesi gravavano i problemi derivanti dalla manovra stipendi e il mancato ingresso alle coppe europee per non aver rispettato i paletti del Fair Play Finanziario imposti dall’UEFA. Il terremoto andato in scena nel 2022-23 alla Juve aveva colpito anche e soprattutto il mercato.

Giuntoli, la Juve gongola: le casse della società respirano, dato pazzesco!

Giuntoli si era visto così costretto a non poter operare, facendo solo operazioni di contorno che ad oggi comunque sembrano imprese, come ad esempio la cessione di alcuni giocatori in esubero per cifre importanti. Il vero Giuntoli lo abbiamo visto quest’estate e la Juve ne ha beneficiato con colpi da novanta.

Si è dovuto attendere verso la fine della sessione, ma poi sono arrivati uno dietro l’altro Nico Gonzalez, Koopmeiners, Conceiçao che si vanno ad aggiungere ai vari Douglas Luiz, Thuram, Cabal acquistati ad inizio trattative. Inoltre è stato venduto anche Chiesa. Tutti risvolti positivi agli occhi dei tifosi, ma c’è un altro dato che fa ancora più sorridere i bianconeri: quello relativo alle spese tra entrate ed uscite. Un dato spesso che non fa gola ai fan, poco attenti a questi numeri che sono invece spesso necessari alla sopravvivenza di un club.

Secondo quanto riportato da Calcioefinanza, infatti, tra entrate ed uscite, l‘impatto sul bilancio 2024/25 del calciomercato dovrebbe essere secondo le stime positivo di 73,5 milioni di euro circa. Un dato pazzesco se si considera tutti gli acquisti fatti dai bianconeri. Questo dato è stato possibile anche grazie al risparmio su molti stipendi dei giocatori che non sono più a Torino come Alex Sandro o lo stesso Chiesa. La Juve gongola, gli effetti dell’era Giuntoli iniziano a vedersi tutti. Adesso starà a Thiago Motta e ai giocatori acquistati dimostrare in campo di valere prezzi e aspettative.