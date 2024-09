Juventus, rescissione e tradimento: è successo tutto in un lampo

Rescissione e tradimento in casa Juventus: è successo tutto in un lampo, prima del repentino addio da parte dell’ex giocatore bianconero

A bocce ferme, con il mercato finalmente terminato, si possono fare analisi e avere maggiori dettagli delle trattative andate in scena durante l’estate in casa Juve. Il tempo dei commenti è sicuramente questo ed emergono fuori retroscena particolari dei tanti giocatori che in questa sessione sono arrivati o andati via da Torino.

Giuntoli ha operato alla grande, portando un ricambio generazionale che può avere effetti immediati sulla squadra di Thiago Motta. Non ha solo rinforzato una rosa che l’anno scorso era oggettivamente corta e priva di alternative (non giocando le coppe), ma ha anche dovuto sostituire diversi totem dello spogliatoio che hanno preso strade diverse. Come ad esempio Chiesa, Alex Sandro o Szczesny.

L’offerta dal top club prima della rescissione, l’ex Juve svela tutto!

Questo ricambio generazionale si è avuto anche per risparmiare dal punto di vista degli ingaggi. Il monte stipendio della Juve si è alleggerito di molto, facendo respirare le tasche del club. Uno degli uomini di punta degli ultimi anni andato via durante questa estate è stato Wojciech Szczęsny. Singolare la sua situazione.

Il portiere polacco, infatti, dopo esser stato in orbita di diverse squadre come Arsenal, Monza o l’Al Nassr di CR7, ha deciso di rescindere il suo contratto con la Juve e appendere i guantoni al chiodo. Szczesny si è ritirato a soli 34 anni, dicendo basta con il mondo del calcio. Una scelta scioccante e repentina, che nessuno aveva pronosticato. L’ex Roma è tornato a parlare in queste ore al canale YouTube di Meczyki, rivelando alcuni retroscena di questa estate.

“Ho avuto alcuni colloqui con l’Arsenal ancor prima di andare via dalla Juve” dichiara l’ex estremo difensore. D’altronde la sua situazione era nota già dalla fine dello scorso campionato, quando si sapeva che al suo posto sarebbe arrivato Di Gregorio dal Monza. “Ho parlato con loro per rispetto del club perché mi cercavano, ma dal primo momento sapevo che l’opzione non faceva per me“.

Szczesny continua: “L’opzione è arrivata prima della rescissione con la Juve, ho iniziato a parlare ma due giorni dopo avevo già capito che non aveva molto senso”. Nel corso dell’intervista parla anche dell’interesse dell’Al Nassr: “Non ho mai parlato con Cristiano Ronaldo, non lo sento da quando è andato via dalla Juve”.