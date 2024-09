Lutto improvviso, partita rinviata: è UFFICIALE

Un grave lutto ha colpito il mondo del calcio. I tifosi non ci possono credere, ma devono fare i conti con la realtà. La partita è stata rinviata, adesso è ufficiale.

È un brutto momento per i tifosi di questa squadra e per tutti gli appassionati di sport. Ogni volta che c’è un lutto, il mondo del calcio si unisce in un momento di cordoglio che coinvolge tutti. Proprio per questo motivo, la società ha chiesto e ottenuto dalla Federazione la possibilità di rinviare la partita. La squadra avversaria ha acconsentito, unendosi al dolore per la grave perdita.

Al momento non si conosce ancora la data del recupero, ma questo è un dettaglio che interessa poco perché questa perdita è stata molto dolorosa per gli abitanti della città. La notizia della sua morte è arrivata il 26 agosto, ma i cittadini sono ancora sconvolti. Ecco tutti i dettagli di questa vicenda che ha addolorato migliaia di persone.

Lutto per Nicola Cardinali: rinviata la partita del San Venanzo

La morte di Nicola Cardinali ha sconvolto una intera comunità. Il 29enne di Marschiano ha perso la vita mentre era in sella alla sua Yamaha R1 nell’autodromo di Magione. Secondo quanto riportato dal TGR Umbria, non ci sarebbe stato nessun errore del pilota, ma un guasto meccanico, a causa del quale Cardinali avrebbe perso il controllo del veicolo, andando incontro alla morte. Sull’incidente sta già indagando la Procura di Perugia.

In segno di lutto, la partita tra San Venanzo e Nestor Calcio, valevole per la terza giornata di Coppa Italia Promozione, è stata rimandata a mercoledì 11 settembre, alle ore 17:30. Le due società hanno concordato immediatamente il rinvio della partita ed hanno pubblicato insieme un comunicato su Instagram per spiegare a tutti il motivo del rinvio della partita.

L’amministrazione comunale di Marsciano ha deciso di proclamare una giornata di lutto cittadino e, per questo motivo, la partita tra San Venanzo e Nestor Calcio è stata rimandata. È possibile che l’11 settembre le due squadre diano vita ad un ricordo comune di Nicola Cardinali e che entrino in campo con il lutto al braccio.