Rapina e minacce a mano armata: shock dopo la sfida di Serie A

Rapina e minacce a mano armata: choc dopo il match di ieri sera in Serie A. Ecco cosa è successo e la spiegazione della moglie

Attimi di paura dopo la partita. La vittoria contro il Parma è passata in secondo piano a Napoli soprattutto per quanto successo a David Neres, rapinato subito dopo il match. Protagonista con l’assist della vittoria, all’esterno del Maradona il giocatore è stato protagonista di un bruttissimo episodio.

A raccontare quello che è successo ci ha pensato tuttonapoli.net: “Sfondati i vetri del van che lo accompagnava, ma il calciatore – che era in compagnia della compagna – sta bene ed è rientrato nell’albergo che lo ospita. Gli scatti del van con i vetri distrutti sono già virali sui social” si legge sul sito citato. E poi, nella notte, è arrivato anche il messaggio social della moglie del giocatore.

Rapinato Neres, il messaggio della moglie

La moglie dell’attaccante, attraverso un messaggio che, come detto, è apparso sui propri profili social, ha svelato quello che è successo, scusandosi anche con tutti quei tifosi che aspettavano il marito per qualche autografo dopo la vittoria in rimonta sulla squadra di Fabio Pecchia.

“David vorrebbe chiedere scusa ai tifosi che lo stavano aspettando fuori. Mentre cercava di lasciare lo stadio dopo la partita, due uomini in moto hanno distrutto la macchina e lo hanno rapinato sotto la minaccia delle armi“. Un fattaccio, brutto e incredibile, di quelli che non hanno nessuna giustificazione. Attimi di paura quindi per il giocatore che, a detta della moglie, si è trovato davanti anche a delle armi.