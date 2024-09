Alterato il risultato del match: incubo VAR, ha già rivelato tutto

Alterato il risultato del match, il campionato è iniziato da poche settimane ma ci sono già le prime polemiche.

La Serie A è ricominciata ormai da tre settimane ma fortunatamente – per il momento – non abbiamo assistito ad evidenti errori arbitrali o del Var. Arriverà il tempo delle polemiche roventi – si spera il più tardi possibile – tuttavia per ora nel massimo campionato italiano regna ancora una certa “pace” da questo punto di vista.

Non si può dire lo stesso per quanto riguarda invece la Premier League – in Inghilterra ci sono stati già diversi episodi controversi – e soprattutto la Ligue 1. In Francia, nella giornata che si è appena conclusa, la scena se l’è presa il vistoso errore da parte del Var nei minuti finali del big match tra il Lille di Bruno Genesio e il PSG campione in carica. L’episodio incriminato è avvenuto all’81’, con i parigini in vantaggio 2-1: i padroni di casa trovano il pari con un gol di Tiago Santos, successivamente annullato per fuorigioco. Sarebbe stata la rete del 2-2, un durissimo colpo per gli uomini di Luis Enrique, che a quel punto avrebbero dovuto rifare tutto daccapo.

Alterato il risultato del match, caos totale in Lille-PSG: lo sfogo del presidente

Dando un’occhiata al fotogramma sottoposto all’attenzione dell’arbitro da parte del Var si può subito notare come Tiago Santos sia in chiara posizione di fuorigioco, ma gli assistenti del direttore di gara Bastien si sono completamente dimenticati del tocco del difensore belga del Lille Meunier.

Ayer, en el Lille-PSG, el VAR fue mal utilizado. El Lille empató a dos en el minuto 82 por un gol de Tiago Santos que fue anulado. El VAR analizó la posición del portugués en esta imagen. Después de la foto, Meunier toca la pelota y le habilita. El tanto habría sido el 2-2 (el… pic.twitter.com/7oxSRSHlHQ — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) September 2, 2024

Su tutte le furie, ovviamente, l’allenatore dei Dogues Genesio: “Ho appena rivisto l’azione – ha detto l’allenatore del Lille – Quando André colpisce di testa, si potrebbe pensare che Tiago Santos fosse in fuorigioco, ma poi la tocca Meunier. Dopo la sua deviazione, non è più offside”. Gli ha fatto eco il presidente del club, Olivier Letang: “È stato il momento più importante della partita – queste le sue parole – Il campionato è già falsato. Anche l’arbitro Bastien ha confermato che il tocco di Meunier avesse rimesso in gioco Tiago Santos. A quel punto sul 2-2. Sono molto, molto, molto arrabbiato”.