Batosta Yildiz, la Juventus spiazzata

Kenan Yildiz finisce al centro del dibattito, brutte notizie per il giocatore turco e per la Juventus: cosa succede

Il processo di costruzione della nuova Juventus, sul mercato, si è concluso. Ora, palla a Thiago Motta per costruirla in campo. Il tecnico italobrasiliano ha finalmente a disposizione la rosa al completo, dal suo lavoro passeranno le ambizioni dei bianconeri. Nella rivoluzione quasi totale che ha riguardato i torinesi, in pochi hanno conservato il loro posto in squadra e la loro inamovibilità rispetto allo scorso anno. Tra questi, Kenan Yildiz.

Un talento, quello turco, che lo scorso anno aveva fatto intravedere ottime cose, al punto da essere impiegato abbastanza spesso da Allegri. Un giocatore su cui la Juventus punta molto, per il futuro, tanto da averlo blindato con un rinnovo di contratto fino al 2029. E non è finita qui, dato che gli è stata affidata la maglia numero 10, una maglia piuttosto “pesante”.

Tutto l’ambiente, tifosi inclusi, si aspettano grandi cose da lui e l’esplosione definitiva in questa annata. Anche se i primi flash di questa stagione, per la verità, non sono stati memorabili, anzi.

Yildiz sotto tono in Juventus-Roma, i social insorgono: commenti al veleno

Dopo le prime due vittorie contro Como e Verona, è arrivato il primo parziale stop per la Juventus, che non è andata al di là dello 0-0 contro la Roma. Nonostante un forcing continuo specie nella ripresa, la Juventus ha faticato a creare vere occasioni e il contributo di Yildiz è stato quasi impalpabile.

Molto volenteroso, senza dubbio, il classe 2005, che però si è acceso pochissime volte e non è riuscito a fare la differenza. La reazione da parte del popolo juventino non si è fatta attendere. C’è generale fiducia nelle sue capacità, ma più di qualcuno inizia a pensare di averlo caricato di troppe aspettative e troppo presto.

Sui social, come sempre, non mancano i commenti post partita e in non pochi casi sono arrivate delle bocciature pesanti per il giovane Yildiz. Ecco una carrellata di post su ‘X’ da parte dei supporters della Juventus, che questa volta non sono stati così teneri nei confronti del funambolo turco:

Quando paragonate yildiz a Del Piero sciacquatevi la bocca — G_G (@gjoegl) September 1, 2024

#Yildiz dopo la sosta nazionali farà molta panchina #Juventus — Emanuele (@Emanuele_8G) September 1, 2024

Mi sta deludendo un po’ il mio pupillo #Fagioli, la squalifica lo ha segnato.

Su #Gatti ero sicuro potesse diventare un pilastro della Juve.#Yildiz rischia il posto, se i nuovi…#Vlahovic i gol li farà sempre, ma non farà mai giocare bene la squadra.#JuveRoma — Ivan BiancoNeroJ (@IvanBiancoNeroJ) September 1, 2024