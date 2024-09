Calciomercato Juventus, apertura decisiva: ha scelto l’Arabia

Calciomercato Juventus, in Europa il mercato in entrata è chiuso ma il direttore tecnico bianconero Giuntoli non si ferma.

Non può ancora godersi il meritato “riposo”, Cristiano Giuntoli. Dopo un’estate frenetica, in cui non ha avuto neppure un attimo di tregua, il responsabile dell’area tecnica bianconera sta provando in queste ore a chiudere altre operazioni in uscita.

Ma com’è possibile, se il calciomercato ha chiuso definitivamente i battenti venerdì scorso allo scoccare della mezzanotte? In realtà l’ha fatto, come avviene ogni anno, solamente in Europa. E nemmeno in tutta Europa, visto che in Portogallo, ad esempio, c’è una deadline diversa. Ecco perché il direttore tecnico è riuscito, in fretta e furia, a trovare una sistemazione all’ormai ex difensore bianconero Tiago Djalò, che in queste ore sta facendo ritorno in patria, al Porto. Dopo il mancato accordo con la Roma nel penultimo giorno di mercato in Italia – il calciatore lusitano aveva addirittura effettuato le visite mediche nella Capitale, per poi fare ritorno a Torino – l’ex Lille si è accordato con i Dragoes. Assai fugace, dunque, la sua esperienza juventina: arrivato lo scorso gennaio dopo un duello con l’Inter, Djalò non ha praticamente mai messo piede in campo.

Calciomercato Juventus, Kostic verso la Saudi Pro League

L’obiettivo di Giuntoli, adesso, è cercare di piazzare anche un altro esubero, uno che Thiago Motta non ha voluto all’interno del suo progetto tecnico.

#Kostic–#Arabia: conferme totali sull’anticipazione di poco fa. Sono arrivate due proposte, come segnalato il 27 agosto, nelle ultime ore l’esterno serbo ha completamente aperto in attesa di definire gli ultimi dettagli https://t.co/hQsyvRZszH — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 2, 2024

Stiamo parlando di Filip Kostic, esterno serbo che la Juve prelevò due estati fa dall’Eintracht Francoforte, fresco vincitore dell’Europa League. Nell’ultima settimana di mercato sembrava che potesse accasarsi alla Fiorentina ma poi la Viola ha deciso di virare su altri obiettivi. A questo punto Kostic potrebbe finire in Arabia Saudita, dove la finestra dei trasferimenti è ancora aperta. Come riporta l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, sono arrivate ben 2 proposte al giocatore, che ha completamente aperto in attesa di sistemare gli ultimi dettagli. Secondo gli ultimi rumors, la squadra che ha mostrato maggiore interesse è stata quella in cui milita Karim Benzema, l’Al-Ittihad.