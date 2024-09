È ufficiale, esonero su una panchina eccellente: tifosi Juve sconcertati

Adesso è ufficiale: arriva l’esonero su una panchina eccellente. I tifosi della Juve restano sconcertati, i bianconeri sono spettatori interessati

Sconcerto tra i tifosi della Juve dopo l’ultima notizia che riguarda uno dei club più ambiti in Europa già pronto a cambiare allenatore. Pur essendo appena ad inizio stagione e con poche partite disputate, il calcio moderno va di fretta e steccare la partenza può essere già motivo di intervento da parte delle società. Soprattutto se il tecnico non godeva della fiducia incondizionata di critica e della stessa dirigenza.

E così è arrivato l’esonero ufficiale, comunicato dal club tramite una nota e confermato dalle parole del presidente. Non si prospetta una separazione consensuale, anzi, il tecnico in questione ha già fatto sapere alla sua ormai ex società di non voler rinunciare nemmeno ad un euro previsto dal suo contratto, in scadenza addirittura il 30 giugno del 2026, per una cifra complessiva di 15 milioni di euro.

Tecnico ufficialmente esonerato, anche la Juve è interessata: ecco perché

Questa notizia l’ha riportata la stampa portoghese in quanto la squadra interessata è il Benfica che ha appena dato il benservito a Roger Schmidt ed è adesso alla ricerca di un nuovo allenatore. Ma cosa c’entra in tutto questo la Juve? I bianconeri sono interessati per ben due motivi.

L’esonero, come detto, è stato comunicato non solo dalla nota da parte dei lusitani apparsa sui canali ufficiali, ma anche dalle dichiarazioni di Rui Costa, vecchia conoscenza del calcio italiano e oggi presidente del Benfica. “Confermo che Roger Schmidt non è più il nostro allenatore, vorrei ringraziarlo per tutto ciò che ha fatto per questo club dalla crescita dei giovani ai titoli conquistati, oltre all’impegno profuso”. Poi lo sguardo al futuro: “Abbiamo ritenuto giusto cambiare subito allenatore, stiamo lavorando alla prossima scelta che vi comunicheremo nel più breve tempo possibile”.

Dicevamo di una Juve spettatrice interessata. Prima di tutto perché dovrà affrontare il Benfica in Champions League. Infatti i lusitani sono stati pescati tra gli avversari dei bianconeri, sebbene ci vorrà tempo in quanto il calendario ha programmato il match, da disputare allo “Stadium”, a gennaio. Inoltre il principale candidato, al momento, alla successione di Schmidt è Max Allegri! Si avvicina subito un possibile ritorno da ex da parte del tecnico livornese a Torino da avversario, in una sfida tutta da vivere contro Thiago Motta. Questo potrebbe portare ulteriori complicazioni al cammino in Champions per i bianconeri.