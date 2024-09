Pazzesco Juventus, l’annuncio fa sognare i tifosi

Un annuncio arrivato nelle scorse ore che ha riportato il sorriso sul volto del tifo bianconero: clamoroso Juventus

Una Juventus straripante in sede di mercato che, adesso, è chiamata ad attestarsi come una delle assolute protagoniste in Serie A. La caccia allo Scudetto è già ufficialmente cominciata ed il duello a distanza con l’Inter campione d’Italia in carica è già ufficialmente cominciato.

Una squadra apparsa sin da subito solida, per mano di Thiago Motta che ha preso istantaneamente in mano le redini del gruppo bianconero. La Juventus, nell’anno del tanto atteso ritorno in Champions League, dovrà dare il meglio di sé. Lontano dal rettangolo verde Cristiano Giuntoli è stato insuperabile. Diversi colpi peseranno a bilancio l’anno prossimo, ma intanto la squadra può già usufruire di talenti che potrebbero portare al tanto atteso salto di qualità. Dall‘irresistibile trio di centrocampo formato da Koopmeiners, Thuram e Douglas Luiz fino alle sorprese in attacco, con Nico Gonzalez e Conceicao che non faranno di certo rimpiangere Federico Chiesa.

Qualcosa è probabilmente mancato per quanto concerne le uscite ma è evidente come la dirigenza si stia muovendo ancora, sottotraccia, nei mercati ancora aperti: Turchia e Arabia Saudita. A questo punto nelle scorse ore è arrivato un annuncio che ha fatto felici i tifosi della Juventus: parole che lasciano decisamente ben sperare, nessuno si aspettava una tale presa di posizione.

Annuncio clamoroso: esultano i tifosi della Juve

Ai microfoni di ‘Tmw Radio’ è intervenuto Giovanni Carnevali. Il direttore generale del Sassuolo, dallo Sheraton Hotel di Milano in occasione delle ultime caldissime ore di mercato, ha voluto dire la sua e si è focalizzato in particolar modo sulla Juventus e l’operato di Cristiano Giuntoli.

Oltre alla polemica riguardante la durata del mercato, aperto durante le prime tre giornate di campionato, Carnevali ha concentrato le sue attenzioni sulle operazioni che hanno caratterizzato le big di Serie A. Tra queste, ovviamente, non può mancare la Juventus con cui il dirigente spesso e volentieri negli anni ha trattato diversi calciatori in entrata ed uscita. Quest’anno, però, Giuntoli si è superato con una serie di trattative messe nere su bianco che hanno evidentemente colpito lo stesso dg neroverde.

“La regina del mercato in Serie A? La Juve”, ha risposto senza esitazioni Carnevali, riconoscendo dunque all’operato della dirigenza piemontese un encomio tutt’altro che trascurabile. La rosa a disposizione di Thiago Motta, in questo momento, è decisamente competitiva in ogni reparto. Basti pensare che rispetto all’undici allenato di Allegri vi è la concreta possibilità di un cambio quasi totale per mano dell’ex tecnico del Bologna. Non vi è dubbio, infatti, che la Juventus sia stata la società più attiva tra le big italiane. E quella che probabilmente ha speso di più: tanto di cappello, per ammissione dello stesso Carnevali.