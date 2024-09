Thiago Motta e ‘padre’ tempo: il post partita semina il caos

Thiago Motta e il tempo. Il post partita di Juve-Roma semina il caos negli studi Mediaset. Ecco cos’è successo

Tre partite, sette punti, primo posto in classifica insieme a Inter, Torino e Udinese e nessun gol subito. Si può dire che l’impatto di Motta sulla Juventus è stato sicuramente positivo, nonostante la prestazione contro la Roma non sia stata di certo sul livello di quelle contro Como e Verona.

Una Juve che ha creato poco, per non dire nulla, una Juve che non ha comunque subito e questo rimane sempre un bene: alla fine lo scudetto, di solito, lo vince la squadra che ne prende di meno. E dopo il primo pareggio iniziano i primi colloqui, anche importanti, su Motta e sui bianconeri. Ad esempio ieri sera a Mediaset Trevisani e Sabatini la pensavano in maniera diversa.

Motta, ecco cos’è successo

“I meccanismi nel calcio sono alcuni complicati e altri banali, quelli di Motta non sono banali. Negli altri tre anni non sei cresciuto, meglio farlo in uno solo. Hanno preso Motta per cambiare la Juve” ha detto Trevisani. Che ha continuato: “Motta arriva dopo questi tre anni e non dopo i primi cinque di Allegri. La Juve non ha costruito nulla e ha vinto solo una Coppa Italia. Serve del tempo. Anche un anno”.

Dello stesso pensiero non è Sabatini, che nel discorso si è intromesso più volte e ha cercato di dire che se uno spende 100 milioni in un anno deve crescere subito: “La partita di calcio è come te la giochi – ha sottolineato – e un anno secondo me dopo che spendi tutti questi soldi è una perdita di tempo”. Comunque, ecco a voi il video della discussione.