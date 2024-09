50 milioni e firma lampo, ora è finita davvero con la Juve

L’ex obiettivo della Juventus al centro degli ultimi rumors di calciomercato

Il calciomercato della Juventus è stato uno dei più importanti per via del peso dei giocatori acquistati e delle risorse che sono state spese. Per la prima volta da quando è arrivato alla Continassa, il football director Cristiano Giuntoli ha operato secondo i propri parametri. I risultati di questo lavoro ora sono sotto gli occhi di tutti.

Ora sta a mister Thiago Motta amalgamare bene i calciatori appena messi sotto contratto, in primis Nico Gonzalez, Francisco Conceição e Teun Koopmeiners, tutti e tre arrivati praticamente al gong del mercato estivo. Ma altri nomi interessavano alla dirigenza, come quelli di Jadon Sancho – passato al Chelsea dal Manchester United (tramite la formula del prestito con obbligo di riscatto) – e Wenderson Galeno, esterno del Porto a cui la Juve aveva proposto una bozza di contratto.

Proprio Galeno, nelle ultime ore, è stato al centro delle vicissitudini di mercato.

Juve, l’ex obiettivo Galeno all’Al-Ittihad? Il Porto blocca la trattativa da 50 milioni

Come noto, alla Juventus servivano esterni d’attacco già pronti: prima di affondare per Conceição e Gonzalez, la dirigenza aveva pensato al profilo del brasiliano Galeno, calciatore affidabile e bravo nelle due fasi. Tuttavia, la trattativa tra fantasista e società non è mai andata in porto (anche per via del cartellino troppo alto), fino a tramontare del tutto appena Giuntoli ha cambiato obiettivo su indicazioni di Motta.

Galeno, però, voleva lasciare il campionato portoghese e la squadra allenata dal nuovo tecnico Vitor Bruno: nelle ultime ore sembrava aver trovato un accordo con i sauditi dell’Al Ittihad, club tra gli altri di ex campioni europei come Ngolo Kanté e Karim Benzema. Pertanto, la strada sembrava tracciata.

Ciononostante, il Porto non ha deciso di completare la cessione da 50 milioni di euro (45 più altri cinque di bonus), impedendo di fatto al brasiliano di lasciare la squadra biancoblú. E tramite un proprio comunicato di poche ore fa, ha annunciato la sua permanenza con tanto di post sui social media.

Secondo il giornalista ed esperto di mercato Gianluigi Longari, il mancato acquisto di Galeno da parte dei sauditi è da attribuire a divisioni interne del club. Che ha deciso allo scadere del mercato di puntare tutto su Steven Bergwijn, oramai ex esterno in forza all’Ajax.