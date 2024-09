Accordo e firma con la Juve: nero su bianco fino al 2029

Accordo e firma con la Juventus: il giocatore è pronto a mettere nero su bianco fino al 2029. Ecco quello che sta succedendo

Entro fine mese si chiude. Così, almeno, le informazioni che sono state riportate da TuttoSport. Entro fine mese dovrebbe arrivare la firma di un giocatore che sta diventando, e il campo parla, sempre più determinante per la Juventus di Thiago Motta.

Rischia di essere il titolare per tutta la stagione visto l’avvio. E potrebbe far accomodare in panchina per molto tempo uno come Danilo. Per il momento non ha sbagliato davvero nulla: roccioso come al solito, cattivo come serve, insomma Gatti è fondamentale. E la Juve, a quanto pare, vorrebbe proprio blindarlo nel minor tempo possibile.

Accordo e firma con la Juve: Gatti rinnova

Riportiamo testualmente quello che si legge su TuttoSport: “Gatti sta diventando sempre più importante e determinante per questa Juventus. Il club bianconero é pronto a blindarlo con il rinnovo del contratto fino al 2029, entro fine mese si chiude”. Insomma, ci sono anche i tempi della nuova firma che può anche rispedire al mittente quelle che potrebbero essere delle sirene di mercato importanti dei prossimi mesi.

Gatti, arrivato dal Frosinone, con il tempo non solo si è guadagnato una maglia da titolare ma anche la fascia da capitano per quella personalità che ha e che trasmette in campo a tutti i compagni. Un difensore arcigno, che bada al sodo e che bada soprattutto a difendere. Come quelli di una volta, in poche parole, anche se c’è da dire che pure sotto l’aspetto tecnico si è notato un sensibile miglioramento nel corso degli ultimi mesi. Insomma, una Juve che ha deciso di tenerlo a lungo. E la scelta pare proprio essere azzeccata.