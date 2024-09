Ritorna Adrien Rabiot, svolta improvvisa: offerta accettata

Adrien Rabiot ha lasciato la Juventus a fine contratto ed è pronto a firmare per il club giallorosso. Il suo destino è segnato ormai.

Adrien Rabiot è stato uno dei calciatori che ha reso meglio nel corso della scorsa stagione, ma, nonostante un buon campionato, la Juventus ha deciso di non rinnovargli il contratto. Dal primo luglio del 2024, infatti, il centrocampista francese è svincolato ed è alla ricerca di una nuova squadra. Non è bastata un’intera sessione di mercato estiva per permettergli di firmare un contratto in giro per il mondo, è probabile che il transalpino trovi squadra nei prossimi giorni.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Adrien Rabiot avrebbe trovato l’accordo con il club giallorosso. I tifosi sono rimasti sorpresi dopo aver letto la notizia perché i rumors lo davano altrove. Negli ultimi giorni, infatti, sembrava quasi fatta con il Milan, ma la mancata cessione di Bennacer in Arabia Saudita ha bloccato l’ingaggio dell’ex centrocampista della Juventus. La prossima settimana sarà decisiva per il suo futuro.

Rabiot, futuro in Turchia per lui?

Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, Adrien Rabiot sarebbe molto vicino al Galatasaray. Il centrocampista francese, nato nel 1995, è ancora senza squadra, ma potrebbe tornare in campo a breve. Durante l’estate, Rabiot è stato accostato a molte squadre, anche italiane, ma non ha firmato per nessuno. Adesso potrebbe essere arrivata la svolta e sembra che il suo futuro sia in Turchia.

Al Galatasaray, Rabiot troverebbe molti giocatori che hanno militato in Serie A, come Dries Mertenes, Mauro Icardi, Lucas Torreira e Fernando Muslera, ma con il club giallorosso ci sono altri calciatori importanti come Hakim Ziyech, Michy Batshuayi e Davinson Sanchez. Lo stipendio proposto dai turchi è piuttosto elevato, molti simile a quello percepito negli ultimi anni alla Juventus. Per questo motivo, il calciatore della Nazionale Francese sarebbe ben disposto ad accettare la proposta della squadra di Istanbul.

Il Galatasaray avrebbe già contattato l’entourage di Rabiot per proporgli un contratto quadriennale, ma l’ex centrocampista della Juventus avrebbe chiesto qualche giorno per riflettere sul suo futuro. Rabiot ha giocato per cinque in bianconero, collezionando 212 presenze totali, realizzando 22 reti, 18 di queste in Serie A. Con la maglia della Juventus, Adrien Rabiot ha vinto uno Scudetto nel 2020, una Supercoppa Italiana e due Coppe Italia.