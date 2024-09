Juventus, demolito in diretta: è stato già bocciato

Juventus, fatto a pezzi in diretta televisiva: è stato sonoramente bocciato. Il paragone mette in allarme i tifosi

Dopo due vittorie consecutive per 3-0 la corsa della Juventus si è fermata. A sbarrarle la strada una Roma che, con un solo punto nei primi due match, era già al primo snodo della sua stagione.

Dunque, all’Allianz Stadium è andato in scena una partita avara di emozioni, con i due portieri di fatto inoperosi. Inevitabile la delusione dei tifosi bianconeri che avevano ancora negli occhi le brillanti prestazioni contro il Como e l’Hellas Verona. Pazienza, non si può sempre vincere e poi bisogna guardare al bicchiere mezzo pieno invece che a quello mezzo vuoto.

Terza clean sheet per Di Gregorio, sempre più una sicurezza tra i pali tanto che Wojciech Szczęsny, che ha appeso i guantoni al chiodo, è già un ricordo sbiadito, con la retroguardia bianconera è l’unica a non essere stata battuta. Tuttavia, al di là del risultato, c’è una nota stonata da registrare tanto che il giudizio di un noto commentatore suona già come una bocciatura.

Padovan: “Douglas Luiz mi lascia perplesso”

La Roma di De Rossi ha riportato con i piedi per terra la ‘Vecchia Signora’ e i suoi che anche contro i giallorossi hanno gremito gli spalti dell’Allianz Stadium. D’altra parte, come sottolineato dall’ex Direttore di ‘Tuttosport’, Giancarlo Padovan, ospite del salotto di ‘Sky Sport’, “Como e Verona sono state due avversarie modeste, valgono quel che valgono. La Roma però non è, con tutti il rispetto, né il Como né il Verona. Il vero campionato parte fra 10 giorni”.

Parole che non fanno una grinza. Il primo vero esame della nuova Juventus di Thiago Motta è stato appunto il match contro i giallorossi. Esame, come detto, non superato, con i bianconeri, quindi, rimandati a settembre, a dopo la pausa per gli impegni in Nations League della Nazionale di Luciano Spalletti quando si comincerà a fare sul serio visto l’esordio, il 17 settembre, in Champions League contro il Psv Eindhoven.

Invece, è stato bocciato, sempre dal Direttore di ‘calciodonne.it’, uno dei volti nuovi della Juve dell’ex tecnico del Bologna, quel Douglas Douglas Luiz che in tre partite ha accumulato 55 minuti in campo: “Douglas Luiz lascia molto perplesso. Oltre alle due esclusioni, quando è entrato mi è sembrato il peggior Arthur della gestione Juventus”.

Giancarlo Padovan è uno dei più esperti commentatori di calcio (è anche allenatore, ha allenato dal 2009 al 2011 il Torino calcio femminile), ha, pertanto, la vista lunga ma i tifosi bianconeri si augurano che questa volta non ci abbia visto lungo perché se davvero Douglas Luiz si rivelasse il clone della versione juventina di Arthur, ci sarebbe veramente da preoccuparsi.