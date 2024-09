Prime bordate a Thiago Motta: “Non accadeva da vent’anni”

Prime bordate a Thiago Motta, non tutti gli addetti ai lavori sono stati indulgenti con il tecnico dopo il pari con la Roma.

Saranno state le roboanti vittorie nelle prime due giornate contro Como e Verona, oppure i colpi di mercato altisonanti delle ultime settimane di mercato. Fatto sta che lo 0-0 contro la Roma ha lasciato un po’ l’amaro in bocca ai tifosi bianconeri.

Viste le difficoltà riscontrate dagli uomini di Daniele De Rossi nelle prime uscite – pareggio a Cagliari e sconfitta interna con l’Empoli all’Olimpico – ci si aspettava una prestazione più convincente da parte della squadra di Thiago Motta. Che invece si è fatta imbrigliare da un avversario che allo Stadium ha giocato una gara di grande personalità, eccellendo soprattutto nella propria metà campo. Ad ogni modo, questa Juventus resta un cantiere e la sensazione è che tra due settimane, al rientro dalla pausa per gli impegni delle nazionali, si registreranno degli importanti progressi, in particolar modo dal punto di vista del gioco e dei movimenti. Ai nuovi (Koopmeiners, Nico Gonzalez, Conceiçao) va dato il tempo di ambientarsi e di assimilare le idee del tecnico italobrasiliano. Purtroppo molti di loro non ne avranno la possibilità, avendo dovuto raggiungere i ritiri delle rispettive selezioni.

Prime bordate a Thiago Motta, Sabatini: “Fosse successo un anno fa, chissà quanti fischi”

Nel frattempo c’è chi ha criticato l’atteggiamento fin troppo attendista della Juventus contro la Roma, coi bianconeri che hanno tirato una sola volta nella porta di Svilar.

Un atteggiamento che stride con ciò che si era visto nei match precedenti con i lariani e gli scaligeri. Uno dei più critici nei confronti dell’ex allenatore del Bologna è stato Sandro Sabatini, intervenuto ieri a Radio Sportiva. “Erano vent’anni che la Juventus in casa non finiva la partita con un solo tiro in porta – ha detto il giornalista Mediaset – è una statistica di cui non sento parlare“. E poi il confronto con Max Allegri: “Non si è parlato neppure della sostituzione di Vlahovic con Nico Gonzalez nel finale. Fosse successo un anno fa, sarebbe venuto giù lo Stadium dai fischi”.