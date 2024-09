Stangata pesantissima per Thiago Motta, ora è caos Juve

Lo scialbo pareggio casalingo ottenuto contro una Roma già in difficoltà in classifica ha scatenato le prime critiche al tecnico bianconero

Inutile nascondersi: ci si aspettava di più dall’ultima Juve scesa in campo prima della sosta per le nazionali. Se lo attendevano gli addetti ai lavori e lo speravano ardentemente gli stessi tifosi bianconeri, inebriati da due splendidi successi ottenuti nelle prime due giornate: 6 punti, 6 gol fatti e 2 clean sheet a salutare la nuova esperienza di Di Gregorio a difesa dei pali della porta.

Se la gara con una Roma arrivata a Torino tra mille dubbi e una situazione di classifica già preoccupante – un solo punto raccolto in due gare contro avversarie non impossibili – ha confermato l’imbattibilità dell’ex Monza, si sono palesati degli inaspettati problemi offensivi. La manovra fluida ammirata nei primi 180′ è apparsa un lontano ricordo. La feroce aggressione ai portatori di palla avversari – un must per Thiago Motta – sparita. La garra agonistica pure.

Segnali buoni, se non ottimi, sono arrivati dai nuovi acquisti – comunque subentrati a gara in corso – Douglas Luiz e Francisco Conceiçao, ma in generale troppo poco ha fatto la Juve per meritare una vittoria che non solo non è arrivata, ma che ha anche rischiato di trasformarsi in sconfitta col fendente del giallorosso Angeliño che ha sibiliato vicino al palo a pochi istanti dalla fine della gara.

“Presuntuoso”: arrivano le prime bordate per Thiago Motta

Ecco che allora, inevitabilmente, anche il tanto apprezzato Thiago Motta ha dovuto incassare le prime critiche stagionali. Il confronto con la spumeggiante inter vista all’opera con l’Atalanta nell’altro scontro diretto di giornata ha esasperato i giudizi sull’ex nazionale azzurro, tacciato addirittura di presunzione da un noto personaggio dell’etere romano.

“La Juventus del primo tempo mi è sembrata una squadra scarsissima, ho pensato addirittura che la Roma potesse vincere“, ha esordito Mario Corsi ai microfoni di Tele Radio Stereo. “Tutti dicono che Motta è un fenomeno, ma secondo me non lo è. A me non mi piace per la presunzione…ma puoi mettere Fagioli al posto di Douglas Luiz?… La Roma? Ha fatto benino, non ha preso gol. Vedo gente felice per questo, per lo zero a zero“, ha concluso il sempre tagliente veterano della scena romana.

Indubbiamente lo scialbo pareggio della domenica sera all’Allianz Stadium ha lasciato un po’ di amaro in bocca al popolo bianconero. Complice la presenza di tutti i nuovi arrivati, entrati poi dalla panchina – Kalulu a parte – a tentare di dare il loro contributo, ci si sarebbe aspettati una Juve più gagliarda. Più decisa. E ovviamente vincente. Tutto rimandato alla prossima occasione.