Thiago Motta glielo ha detto chiaro e tondo: bye bye Juventus

Thiago Motta glielo ha detto chiaro e tondo, sia la società che l’allenatore sono stati chiari con il giocatore bianconero.

Mercato, ancora mercato, sempre mercato. Sebbene nella maggior parte dei paesi d’Europa il gong sia ormai suonato quasi da una settimana – la deadline era fissata per venerdì scorso a mezzanotte – si continua a parlare di possibili trasferimenti. In Turchia e Arabia Saudita, ad esempio, si possono ancora effettuare delle operazioni in entrata e molti club europei (soprattutto italiani) ne stanno approfittando per piazzare gli ultimi esuberi.

Uno di questi è il Napoli, che è riuscito ad accontentare il suo centravanti Osimhen, da due giorni ad Istanbul per firmare con il Galatasaray (l’ufficialità è attesa nelle prossime ore). La società partenopea si è così liberata di un gigantesco “peso”, visto che l’attaccante nigeriano sarebbe rimasto nella città partenopea ma da fuori rosa ed il patron degli azzurri De Laurentiis avrebbe continuato a pagare il suo lauto stipendio da 10 milioni di euro l’anno. Cifra che invece si accollerà interamente il club turco: Osimhen resterà in Turchia fino al prossimo giugno in prestito secco e con una clausola rescissoria più bassa rispetto a quella attuale.

Il Napoli potrebbe non essere l’unico a fare affari con squadre turche a mercato terminato. C’è anche la Fiorentina, che sta ascoltando le offerte del Kasimpasa per due giocatori fuori dal progetto di Raffaele Palladino, Josip Brekalo e Antonin Barak.

#Juventus’ management and coach Thiago #Motta have re-confirmed today to Filip #Kostic that he is no longer in #Juve’s Plans and have already green light to #Galatasaray for the sale. Gala are now pushing to convince the serbian, who has now opened the door and is evaluating… https://t.co/vlCwZShzOJ

— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 4, 2024