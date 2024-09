Juve, si chiude per un Big della Nazionale francese: arriva gratis

La Juventus pronta a chiudere per un big della nazionale francese: il giocatore può arrivare a parametro zero, occasione di mercato clamorosa

Nella sessione estiva di mercato appena conclusasi, la Juventus è stata l’assoluta regina, facendo da padrona soprattutto negli ultimi giorni. I bianconeri hanno effettuato tanti movimenti in entrata ed in uscita e Thiago Motta è contento della rosa che ha ora a disposizione.

Tuttavia, nonostante il mercato si sia chiuso da pochi giorni, Cristiano Giuntoli non ha alcuna intenzione di riposare. Il ds dei bianconeri è già al lavoro per quanto riguarda le prossime sessioni di mercato e sta studiando quali potrebbero essere i possibili colpi che potrebbero aumentare ulteriormente la qualità della rosa. Un occhio di riguardo, Giuntoli lo sta tenendo soprattutto sui profili dei giocatori il cui contratto scadrà al termine della stagione.

A gennaio, dove verosimilmente la Juventus non dovrebbe effettuare grossi colpi in entrata, Giuntoli punterà tutto sul rinforzare la squadra per la prossima estate e nel suo mirino è finito uno dei top player più interessanti della nazionale francese. Il prossimo obiettivo del ds porta il nome di Rayan Cherki, trequartista classe 2003 che dovrebbe lasciare il Lione a zero al termine della corrente stagione.

Juventus, Giuntoli inarrestabile: si tenta il colpo Cherki a parametro zero

Quello di Rayan Cherki è un nome che fa gola a diversi club europei. Il trequartista classe 2003 di proprietà del Lione è già nel giro della nazionale francese allenata da Deschamps e non è un caso che sia finito pure nella lista di Giuntoli che vuole anticipare la concorrenza. Il piano del ds bianconero è quello di aspettare l’arrivo di febbraio per poter trattare direttamente con il calciatore ed il suo entourage, considerato il contratto in scadenza a giugno 2025.

Se l’arrivo di Rayan Cherki è considerato già di per sé un gran colpo, prendere il trequartista a parametro zero sarebbe un capolavoro da parte di Giuntoli, l’ennesimo dopo una sessione di mercato dove la Juventus ha dominato incontrastata. I bianconeri, però, stanno continuando a sondare il mercato e Cherki rappresenta un’occasione ghiottissima da cogliere al volo.

Il Lione, invece, dal canto suo spera di poter convincere il giocatore a rinnovare il suo contratto in modo, magari, da poterlo vendere al miglior offerente ed incassare una cospicua somma. Al momento, però, i discorsi per il rinnovo con il trequartista sono congelati e Cherki avrebbe già deciso di lasciare il club transalpino alla scadenza naturale del suo contratto. La Juventus continua ad osservare l’evolversi della situazione ed è pronta ad affondare il colpo alla prima occasione utile.