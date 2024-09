Juventus terza, Inter quinta: la classifica aggiornata è subito stravolta

Juventus terza, Inter quinta: dopo le prime tre giornate la classifica è subito stravolta. Gli aggiornamenti dopo l’ultima uscita

Juventus, Inter, Torino e Udinese alla sosta se ne sono andate dividendo la testa della classifica del massimo campionato italiano con sette punti a testa.

Il campionato è lunghissimo, ovviamente, e le ultime due non rimarranno in alto a lungo. Mentre Juve e Inter cercheranno di giocarsi lo scudetto fino alla fine. Sappiamo benissimo, inoltre, che all’interno di un campionato anche i tifosi possono fare la differenza. Quando una squadra ha vicini i propri fan allora è tutta un’altra musica. E c’è un sito – italiani.it – che settimanalmente ha deciso di aggiornare la classifica dei tifosi che vanno in trasferta. Non è facile seguire il proprio club lontano da casa, tra orari strani, costi esorbitanti e impegni di vario genere uno si deve organizzare oggettivamente molto prima. E andiamo a vedere, insomma, la classifica aggiornata.

Juventus terza, davanti a tutti il Milan

Nella classifica che potrete vedere sotto ci sono tutte le squadre professionistiche. Quindi dalla Serie A alla Serie C. Nelle prime sei posizioni sono club del massimo campionato, alla settima spunta il Mantova. La Juve è quinta, davanti all’Inter e alle spalle di Milan e Fiorentina.