Mazzata Juve, l’ultimo annuncio gela tutti i tifosi

Ultimo annuncio sulla Juventus che è una mazzata, tifosi preoccupati: cosa succede ai bianconeri in prospettiva

Le prime tre giornate di campionato sono state più movimentate di quanto si potesse immaginare e hanno riservato più di qualche sorpresa. Alla prima sosta, comunque, si arriva in una situazione che poteva essere facilmente preventivabile. Inter e Juventus appaiate là davanti, con i bianconeri che vogliono avanzare la loro candidatura a essere i primi antagonisti dei campioni d’Italia.

E’ una Juventus che viene da anni difficili, lontani dalla corsa scudetto, “assaggiata” soltanto nella scorsa stagione fino all’inizio del girone di ritorno. E che però ha tutta l’intenzione di tornare ai fasti perduti, come dimostra il mercato ambizioso condotto in estate e la rivoluzione concettuale e tecnica di cui si sono fatti carico Giuntoli e Thiago Motta.

Sotto la spinta del direttore tecnico e del nuovo allenatore, è una Juventus che cerca una nuova identità e con quella di giungere a risultati di prestigio che mancano da tempo. Qualcosa di positivo, nelle prime uscite stagionali, si è intravisto, ma è chiaro che ci vorrà del tempo per vedere la Juventus esprimere davvero il proprio potenziale. Come è apparso chiaro dal pareggio con la Roma.

Uno 0-0 in cui i bianconeri hanno ovviamente fatto la partita, ma senza particolare brillantezza e convinzione, faticando a crearsi palle gol nitide e manifestando un po’ di confusione per larghi tratti della partita. Arrivano così anche le prime critiche per Thiago Motta.

“La Juventus ha avuto paura”, Thiago Motta freddato

Il tecnico italobrasiliano ha dalla sua l’entusiasmo dell’ambiente, ma è evidente che non può funzionare tutto fin dal primo istante e ci sono dei problemi da risolvere. Nelle prossime gare ci si attende di certo una Juventus più brillante e a suo agio.

Di come sono andate le cose allo Stadium, domenica sera, ha parlato Arrigo Sacchi nel suo tradizionale articolo di fondo sulla ‘Gazzetta dello Sport’. L’ex Ct della Nazionale ha spiegato in questi termini la gara tra bianconeri e giallorossi, caratterizzata da poche emozioni: “Abbiamo visto una Juventus meno brillante rispetto alle ultime prestazioni. Thiago Motta e De Rossi faranno un ottimo lavoro, ma la partita è stata condizionata dalla paura reciproca, a questo punto della stagione magari ci sta, ma le squadre si sono sbilanciate pochissimo senza quasi mai tirare in porta”.