Miralem Pjanic torna in Serie A a zero, giocherà la prossima Champions!

Colpi di scena clamoroso in Serie A, Miralem Pjanic può tornare in una squadra che gioca la Champions: suggestione incredibile

Il mercato estivo del 2024 non smette di stupire, soprattutto in questa lunga coda dedicata agli svincolati. Dai colpi Hermoso-Hummels messi a segno dalla Roma, alle voci, poi rimaste tali, di un Candreva a Napoli, la Serie A ha dimostrato una certa vivacità in questi primi giorni di settembre. Una fase calda del mercato che potrebbe clamorosamente coinvolgere anche un vecchio volto della Juventus, Miralem Pjanic, pronto a tornare in Italia e in una squadra che giocherà nella prossima Champions League.

Dopo diversi anni di anonimato, in seguito a quello scambio con Arthur di cui in realtà non ha beneficiato nessuno, il centrocampista bosniaco è pronto a rimettersi in gioco. All’età di 34 anni, fisicamente ancora integro e con una qualità nei piedi che non è certo peggiorata nel corso degli anni, l’ex giallorosso e bianconero sembrerebbe essere finito nel mirino di una big bisognosa ancora di completare la propria rosa.

Per competere in una manifestazione come la Champions c’è bisogno infatti di esperienza, e da questo punto di vista Pjanic, anche se fuori dal grande calcio ormai da diverso tempo, rappresenterebbe una garanzia assoluta, un faro in grado di guidare anche i calciatori più giovani, quei ragazzi che si affacciano per la prima volta su un palcoscenico così importante.

La Serie A può riabbracciare Pjanic: ci pensa una squadra da Champions, i dettagli

Al momento si tratta solo di una suggestione, un’indiscrezione di mercato che non trova grandi conferme nei diretti interessati. Tuttavia, l’ipotesi sarebbe tutt’altro che priva di una certa logica.

Tra le squadre italiane qualificata alla prima edizione della super Champions, ce n’è infatti almeno una in questo momento in apparente difficoltà, frutto di un cambio di guida tecnica che sta faticando a portare benefici. Si tratta del Bologna, squadra giovane, piena di talento e ambizione, ma ancora incapace di capitalizzare il gioco creato.

Una rosa già importante che, per fare un ulteriore salto di qualità, avrebbe bisogno di un calciatore di esperienza e spessore internazionale. E Pjanic potrebbe rappresentare da questo punto di vita un ottimo compromesso. Nonostante gli ultimi anni mediocri, tra Barcellona, Besiktas e Sharjah, il bosniaco resta infatti un calciatore d’indubbio talento.

Un numero 10 che potrebbe scendere in campo nel momento del bisogno, nelle partite più importanti, senza pretendere nulla, se non la possibilità di aiutare un gruppo potenzialmente in grado di poter raggiungere ancora traguardi importantissimi.