Vlahovic via dalla Juve, c’è già il nome della nuova squadra: i dettagli

La Juventus prepara al meglio le prossime sfide di campionato. Ovviamente con i giocatori rimasti durante la sosta per le Nazionali.

Tempo di sosta per le Nazionali con quasi tutte le big costrette ad allenarsi senza oltre la metà dei giocatori, tutti impegnati con le rispettivi compagini. Anche per la Juve di Thiago Motta c’è questo problema e al rientro dalla sosta ci sarà un ricco programma con il doppio impegno tra campionato e Champions League.

Quest’anno è una sorta di anno zero per la società bianconera, Giuntoli ha rivoluzionato la rosa con un grande lavoro e soprattutto è cominciato il nuovo ciclo di Thiago Motta, arrivato per sostituire Allegri. Rispetto al passato la formazione bianconera ha uno stile di gioco molto più offensivo e questo può sicuramente aiutare gli attaccanti.

Nello specifico un nome ben preciso, stiamo parlando del bomber serbo Dusan Vlahovic. Questi è arrivato in bianconero tra mille aspettative, ma ha avuto alti e bassi costanti, per alcuni dovuti alla gestione abbastanza difesa della gestione precedente. Vlahovic con Motta è partito bene, ha deluso nell’ultimo match contro la Roma ma è carico in vista dei prossimi impegni.

Nei prossimi mesi Juve e Vlahovic dovranno discutere di varie situazioni, in particolare riguardo il suo contratto con il club bianconero.

Mercato Juve, occhio al futuro di Vlahovic

Vlahovic percepisce 12 milioni di euro all’anno e la Juve vuole adeguare il suo contratto ai nuovi parametri del club, rinnovando e prolungando il suo contratto, ma abbassando il suo stipendio. I colleghi di Calciomercato.it hanno fatto il punto della situazione spiegando che la Juve gradirebbe la permanenza del giocatore ma solo con il nuovo contratto e non con il suo attuale stipendio.

In caso di mancato accordo il giocatore potrebbe partire, occhio all’interesse di Chelsea e soprattutto Psg che starebbero monitorando con attenzione la sua attenzione. In caso di mancato accordo per il rinnovo la Juve aprirebbe alla cessione e valuta il giocatore circa 70 milioni di euro.

Nello specifico i francesi sono molto interessati visto l’obiettivo punta per la prossima stagione. A Vlahovic – dopo l’era Allegri – tocca ora trascinare i bianconeri e i tifosi sperano che possa riportare titoli importanti nella squadra torinese, uno scudetto che manca da troppo.

Poi il rinnovo, si spera, altrimenti sarà addio a fine stagione. I prossimi mesi saranno cruciali per decidere il futuro del giocatore.