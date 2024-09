Calciomercato Juventus, accordo dal profumo di Champions: firma fino al 2029

Calciomercato Juventus, la società non vuole perdere altro tempo: sul piatto c’è un quinquennale con ingaggio ritoccato.

Empoli, PSV Eindhoven e Napoli. Questo trittico di partite attende la Juventus non appena termineranno gli impegni delle nazionali. Tra le due sfide con gli azzurri – Empoli e Napoli hanno gli stessi colori sociali – c’è anche l’atteso esordio dei bianconeri nella nuova Champions League, pronta a debuttare con un format diverso dai precedenti. E per gli uomini di Thiago Motta arriva subito una gara da non sottovalutare coi campioni d’Olanda.

Il tecnico italobrasiliano, nel frattempo, continua a non ricevere buone notizie. Ieri è stata la volta dell’infortunio di Cisco Conceiçao, che dovrà restare ai box per qualche settimana. Oggi, invece, sulla testa dell’ex allenatore del Bologna è caduta la tegola Nico Gonzalez: l’ex Fiorentina, approdato a Torino durante l’ultima campagna acquisti, si è fatto male nella sfida tra la sua Argentina e il Cile, valida per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali ’26. Ciò significa che sarà una Juve in emergenza quella che il prossimo 14 settembre affronterà l’Empoli al “Castellani”. E Motta dovrà dunque fare nuovamente di necessità virtù.

Calciomercato Juventus, per Mbangula il rinnovo è a un passo

Sugli esterni, nell’ormai rodato 4-2-3-1, dovrebbero essere riproposti Cambiaso ed il baby Mbangula, la grande sorpresa di queste prime settimane della nuova stagione.

Il giovane esterno belga, uno dei protagonisti principali del match d’esordio con il Como, ha ottenuto sin da subito la fiducia del tecnico e di minuti ne giocherà sicuramente parecchi. La società, nel frattempo, si sta muovendo per quanto riguarda il rinnovo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, si va verso un prolungamento fino al 2029 – quello attuale scade nel 2026 – con ritocco dello stipendio: oggi Mbangula guadagna circa 100mila euro al mese. Si avvicina così un altro rinnovo dopo quelli di Savona, Yildiz e Rouhi, altri talenti cresciuti nel settore giovanile della Signora.