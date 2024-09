Esonero su una super panchina di Serie A, riecco Max Allegri: i dettagli

Una panchina di Serie A è già piuttosto traballante e c’è chi pensa ad un clamoroso ritorno di Max Allegri: tifosi a bocca aperta

L’ex tecnico della Juventus non ha per ora sposato nessun progetto, prendendosi dei mesi sabbatici dopo l’addio al club bianconero. Ora il suo nome torna d’attualità per una piazza importante.

Dopo aver fatto una scenata che forse è andata sopra le righe per lo stile juventino, Max Allegri è stato esonerato. Era la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, una vittoria insperata per i bianconeri, sfavoriti alla vigilia e con un clima che dire esasperato è dire poco. Nessuno voleva più il livornese sulla panchina della Vecchia Signora. La società non aveva manifestato nessun appoggio per il tecnico e andare avanti così era impossibile.

Finora non ha pensato di sposare nessun altro progetto e si sta godendo qualche mese di riposo e aggiornamento professionale. Allegri sa che la sua carriera ad alti livelli non è finita ma vuole poter tornare solo con un progetto veramente interessante. La sua priorità resta quella di lavorare in Italia, come dimostrato anche con le scelte degli scorsi anni (preferire la Juve al Real Madrid non è da tutti). Adesso sembra che uno spiraglio per una piazza di prim’ordine si sia aperto e il suo nome è in cima alla lista dei desideri.

Milan nei guai, Fonseca è già ad un bivio: se salta è pronto Max Allegri

Allegri potrebbe diventare il nome giusto per il Milan, alle prese con un avvio di campionato da incubo. Paulo Fonseca sta incontrando più difficoltà del previsto e un punto in due partite non è uno score accettabile dalla società rossonera. Il pareggio strappato con le unghie e con i denti contro il Torino negli ultimi minuti suonava già come un enorme campanello d’allarme. La sconfitta di Parma ha scoperchiato il vaso di Pandora e adesso per l’ex Roma le cose si mettono male.

Nella prossima giornata prima della sosta c’è la Lazio di Baroni, in una sorta di ultima spiaggia che sa già di spartiacque per la stagione del Milan. Qualora il risultato non fosse positivo c’è veramente la chance di un esonero, per riprendere dopo la sosta delle nazionali con una nuova marcia. Chissà che Allegri non possa essere il prescelto per un clamoroso ritorno alle origini. Come la prenderebbero i tifosi del Diavolo?