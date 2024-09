Firma un triennale con la Juve, è ufficiale: rinforzo in attacco

Arriva l’ufficializzazione del rinforzo in attacco: firma in calce al contratto che la lega alla Juventus fino al 2027

Il campionato è in pausa per gli impegni in Nations League della Nazionale guidata da Luciano Spalletti. Tuttavia, ai piani alti della Continassa, quartier generale della Juventus, il lavoro è febbrile. In particolare, Cristiano Giuntoli ha il suo bel daffare.

Certo, il calciomercato da qualche giorno ha ufficialmente chiuso i battenti, ciononostante gli uomini mercato hanno sempre le antenne ben drizzate. Del resto, è proprio a ‘bocce ferme’ che si gettano le basi delle trattative da perfezionare a gennaio o la prossima estate.

Inoltre, dato non trascurabile, si può sempre pescare il jolly dal mercato degli svincolati (che possono essere tesserati fino al 12 dicembre 2024) come insegna la Roma che ha irrobustito il proprio pacchetto arretrato con gli ingaggi di Mario Hermoso, in uscita a parametro zero dall’Atletico Madrid e a lungo inseguito dal Napoli, e di Mats Hummels, svincolatosi dal Borussia Dortmund ed ex Bayern Monaco nonché ex campione del mondo con la Germania.

Ebbene, la ‘Vecchia Signora’ non vuole essere da meno tanto che è arrivata l’ufficializzazione della firma da parte del nuovo rinforzo in attacco in calce al contratto che la lega per tre anni alla Juventus.

Juventus Women, Sobal firma fino al 2027 ma va in prestito al Brescia per un anno

La ‘Vecchia Signora’ è sempre attiva sul mercato. Altro arrivo, infatti, alla corte di Max Canzi, tecnico della Juventus Women. A renderlo noto il club bianconero con un comunicato pubblicato sui suoi canali social: “Dopo Lysianne Proulx, la Juventus Women accoglie Magdalena Sobal che firma un contratto con il nostro Club fino al 30 giugno 2027″.

Tuttavia, la neocalciatrice bianconera nella stagione 2024-25 giocherà in prestito nelle file del Brescia. D’altra parte, Magdalena Sobal, classe 2004 e di origine polacca, è alla sua prima esperienza lontano dalla sua Patria, motivo per il quale i dirigenti bianconeri hanno ritenuto opportuno mandarla a farsi le ossa, come si suol dire, al Brescia che milita in Serie B.

Una prima stagione con i colori delle Rondinelle che consentirà alla classe 2004 di prendere confidenza con il nostro calcio che di certo è di livello superiore a quello polacco. Comunque, Magdalena Sobal ha già calcato i manti erbosi della massima serie dal momento che proviene dal Pogon Tczew, squadra dell’omonima città di Tczew – situata nel distretto di Tczew, nel Voivodato della Pomerania – che milita nella massima serie polacca femminile.

Dunque, anche se ancora giovane Magdalena vanta già una buona esperienza ai massimi livelli che, unita alle sue doti tecniche, di sicuro in futuro sarà utile alla causa bianconera.