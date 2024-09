Inter-Juve, il tradimento è servito: ha accettato la corte di un altro club

Inter-Juve, si profila un nuovo agguerrito “derby” di mercato nei prossimi mesi: ma occhio ai possibili colpi di scena.

Il calciomercato è un po’ come gli esami: non finisce mai. La sessione estiva si è da poco conclusa – almeno per quanto riguarda l’Europa, visto che in Turchia e Arabia Saudita le trattative proseguono, sia in entrata che in uscita – ma le big italiane ed europee hanno già lo sguardo rivolto al futuro.

Del resto, per bruciare la concorrenza, in particolar modo se si tratta di “parametri zero”, è d’obbligo giocare d’anticipo. L’Inter, ad esempio, sa come ci si muove in questi casi: lo scorso gennaio i nerazzurri hanno anticipato tutti, accaparrandosi due giocatori in scadenza come il polacco Zielinski, che non aveva più intenzione di rinnovare con il Napoli, e l’iraniano Taremi, arrivato dal Porto. Il presidente Beppe Marotta quest’anno vuole riprovarci e non a caso ha messo nel mirino un attaccante che a giugno 2025 si libererà a zero: parliamo dell’attuale centravanti del Lille, Jonathan David. Un giocatore che piace tanto anche a Cristiano Giuntoli, il direttore tecnico della Juventus: è assai probabile che nei prossimi mesi assisteremo ad un nuovo derby di mercato tra le due storiche rivali.

Inter-Juve, il tradimento è servito: David vuole il Barcellona

Nerazzurri e bianconeri, in ogni caso, non sono gli unici ad aver messo gli occhi sul bomber canadese, che ha fatto bene anche nell’ultima Copa America.

Dalla Spagna “cantano” da tempo le sirene del Barcellona, ansioso di trovare al più presto un erede di Lewandowski, che non è eterno. Secondo il quotidiano catalano “El Nacional” il giocatore in questo momento preferirebbe trasferirsi al club blaugrana, in leggero vantaggio rispetto a Inter e Juventus. Vedremo se, entro la prossima estate, la società di Laporta avrà risolto i suoi problemi di natura finanziaria: il Barça, infatti, fino all’ultimo giorno di mercato ha rischiato di non poter tesserare il nuovo acquisto, l’ex Lipsia Olmo.