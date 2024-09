Non solo Conceiçao, fiato sospeso Juve: infortunio e nuova tegola

Non solo Conceicao: altro infortunio per la Juventus questa volta in nazionale. La sosta inizia nel peggiore dei modi

Non solo Conceicao, che l’altro giorno si è fatto male alla Continassa e ne avrà per almeno una ventina di giorni e forse anche più.

Un’alta tegola si abbatte sulla Juventus. Nella notte infatti si è fatto male anche Nico Gonzalez con la maglia della nazionale argentina. L’esterno bianconero è stato impiegato titolare da Scaloni e ha fatto discretamente fin quando è rimasto in campo. Ma subito dopo il gol del vantaggio della squadra sudamericana ha dovuto lasciare il campo per un problema fisico.

Non solo Conceicao, stop per Nico

Non si conoscono ancora le condizioni del giocatore. C’è chi scrive che si potrebbe trattare di un problema muscolare, mentre Espn parla di un problema alla caviglia. Si attende adesso anche un comunicato della Juventus per capire l’entità e per capire soprattutto se il giocatore tornerà subito a Torino oppure rimarrà a disposizione della squadra campione del mondo.

Una tegola per Thiago Motta. Che già in questo inizio di campionato ha dovuto fare a meno, dopo la prima giornata, di Thuram e di Weah che forse si potrebbero rivedere dopo la sosta. Non ci sarà invece dopo la sosta Conceicao e adesso bisogna capire se ci potrà essere l’ex Fiorentina che, contro la Roma prima della pausa, ha debuttato con la nuova maglia. Si sta delineando quindi una situazione davvero incredibile, anche difficile da mandare giù. No, non ci volevano proprio tutti questi infortuni anche perché adesso inizia anche la Champions League.