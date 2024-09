Juve famelica, firma anche un difensore: la nota del club

By

La Juventus incontenibile sul mercato vista questa estate non ha ancora pacato la sua famelica ambizione: firma anche un difensore

I bianconeri stanno cercando di fare le cose in grande per tornare competitivi ai massimi livelli e in ogni competizione. La società ha messo a disposizione dei dirigenti tutto l’investimento necessario al rafforzamento.

La Juventus è senza dubbio stata la regina di questo calciomercato. La società bianconera non ha fallito un colpo in questa campagna trasferimenti, ad eccezione di Jadon Sancho, per il quale alla fine il Chelsea ha avuto la meglio.

Da Nico Gonzalez a Teun Koopmeiners, da Francisco Conceiçao a Kalulu, passando per Douglas Luiz e Khephren Thuram. Tutti questi innesti hanno reso la rosa di Thiago Motta una delle più competitive in Serie A, pronta a dare battaglia all’Inter, fino all’ultima giornata di questo campionato.

Ma il programma della Juve non è solo quello di primeggiare con la squadra maschile, ma di ottenere un pronto riscatto anche in quella femminile. Massimiliano Canzi, neo tecnico della Juventus Women, ha deciso di alzare l’asticella per riscavalcare la Roma di Spugna, che nelle ultime due stagioni ha vinto il campionato italiano.

Juventus Women, arriva un nuovo difensore: Azzurra Gallo firma il primo contratto da professionista

Anche la Juventus Women si è data da fare in questa campagna trasferimenti e ha messo dentro diverse pedine. Il mercato si è concluso con gli arrivi di Krumbiegel (Hoffenheim), Bonfantini (Inter), Bergamaschi (Milan), Capelletti (Parma), Beccari (Sassuolo), Schatzer (Sampdoria), Bennison (Everton), Lehmann (Aston Villa, compagna di Douglas Luiz), Vangsgaard (Aston Villa), Calligaris (PSG), Sciabica (Sassuolo). Innesti importanti a cui si aggiunge anche la promozione di una nuova promessa come Azzurra Gallo, che ha firmato il suo primo contratto da professionista.

La giovane difensore della Juventus Women, classe 2006, ha sottoscritto un accordo fino al 2027 ed entrerà a far parte della Prima Squadra dopo aver completato tutto il percorso nel settore giovanile. Arrivata nella società bianconera nella stagione 2016/2017, Gallo è stata anche protagonista della preseason con il gruppo di Massimiliano Canzi, scendendo in campo nell’amichevole giocata il mese scorso contro le svizzere del Servette. Di lei si parla benissimo anche in chiave nazionale, vista l’ottima qualità tecnica e le buone doti fisiche. Di certo alla Juve potrà crescere molto, magari arrivando a toccare i picchi di una delle sue giocatrici preferite, ovvero la grande capitana Sara Gama.