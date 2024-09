Caos Juve, nuova rescissione del contratto: manca solo l’ufficialità

Caos Juve, nuova rescissione del contratto. Il mercato della Juve prosegue con nuove uscite. Intanto, però, vi sono altre situazioni delicate da sistemare.

L’anno ‘uno’ della Juventus sarà la stagione delle grandi risposte. Si è seminato praticamente ovunque e da ogni dove dovranno pervenire i responsi che John Elkann si attende.

A partire dall’organigramma societario per giungere poi allo staff tecnico, alla Continassa è stata messa in atto un’autentica rivoluzione. Non di meno la prima squadra è stata abbondantemente rivisitata e corretta a partire da una nuova guida tecnica: Thiago Motta. Una dozzina di uscite compensate da una decina di entrate rendono l’idea di come sia stato massiccio l’intervento del direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, sulla rosa da affidare poi al neotecnico italo brasiliano. Da tutti costoro si attendono dei risultati concreti che ottimizzino l’ennesimo impegno economico profuso dalla proprietà. Una Juventus nuovamente competitiva su tutti i fronti che guardi, però, con la massima attenzione, al risanamento di un bilancio ‘preso a pallonate’ negli ultimi anni della precedente gestione. Tante risposte e tutte importanti, poiché ciascuna va, ed andrà, ad incidere sul giudizio finale. Su ciascuno dei responsabili.

In casa Juventus attendono, inoltre, un’altra risposta: una ‘vera’ sentenza.

Caos Juve, Paul Pogba rescinde

In tanti sembra che lo abbiano già dimenticato. Molti di loro avevano accolto Paul Pogba come un re di ritorno da un ‘esilio’ durato sei anni. Era soltanto l’estate del 2022. In due anni è accaduto tutto. Infortuni a catena e poi la squalifica di 4 anni per doping.

Anche riguardo il centrocampista francese, classe 1993, la Juventus attende un’importante risposta. L’attende dal TAS di Losanna. Come ci ricorda calciomercato.com, nel caso in cui venisse confermata la squalifica di Paul Pogba, per la Juventus non vi sarebbe altra strada percorribile di quella che conduce alla risoluzione del contratto in essere. Qualora, invece, il centrocampista francese venisse assolto ecco che la Juventus dovrebbe reintegrarlo in rosa. Si avvicina il momento del giudizio finale.

E di una delle tante risposte che attendono alla Juventus.