Clamoroso Gasperini, è ufficiale: stentano tutti a crederci

Clamoroso traguardo raggiunto per Giampiero Gasperini grazie ai successi ottenuti con l’Atalanta: i tifosi stentano a crederci, i dettagli

Giampiero Gasperini ha raggiunto un prestigioso traguardo che forse mai si sarebbe aspettato di ricevere in carriera, di sicuro forse non con la sua Atalanta, dov’è profeta ormai da otto anni. Probabilmente nemmeno il più ottimista dei tifosi avrebbe immaginato nell’estate del 2016, quando il tecnico di Grugliasco arrivò in nerazzurro, di vedere approdare la Dea tra le big in Italia e in Europa, stabilmente in Champions League e soprattutto vincere un trofeo internazionale.

Grazie alla preziosa vittoria dell’Europa League, infatti, gli orobici sono arrivati ad una ribalta continentale che attualmente solo altri pochi club italiani possono vantare. Basti pensare che l’ultimo trofeo in Europa vinto da una nostra squadra, Conference League della Roma nel 2022 esclusa, era stata l’Inter del Triplete con Mourinho nel 2010. L’impresa è stata ancora maggiore se si pensa alle avversarie affrontate e sconfitte, non ultimo quel Bayer Leverkusen dei record battuto in tutte le competizioni solo dai bergamaschi.

Gasperini taglia un clamoroso traguardo grazie alla sua Atalanta: i tifosi in estasi

Nei giorni scorsi sono arrivate le nomination per il Pallone d’Oro 2024. Da qualche anno, oltre alla categoria principale cioè quello del miglior giocatore dell’anno, ce ne sono diverse come anche quella del miglior Under 21, il gol più bello o l’allenatore dell’anno.

Tramite il profilo “X” del Pallone d’Oro, sono state rese note tutte le nomination. E nella categoria allenatori c’è anche quella di Giampiero Gasperini! Il tecnico orobico è in ottima compagnia in quanto gli altri candidati sono Ancelotti del Real Madrid (vincitore della Champions), il sempre verde Guardiola che con il suo City ha vinto la Premier, Lionel Scaloni dell’Argentina (vincitore della Coppa America), Luis De La Fuente CT della Spagna campione d’Europa e infine quel Xabi Alonso del Bayer Leverkusen, sconfitto in finale di Europa League proprio dalla Dea ma capace di vincere la Bundesliga a suon di record.

Con questo novero di candidati appare complicato che Gasp possa riuscire a vincere il prestigioso riconoscimento, ma già essere tra i sei papabili è sicuramente tanta roba per lui. Inoltre anche Lookman è stato inserito nella lista, naturalmente quella destinata ai giocatori dove però i finalisti sono 30. Un bellissimo riconoscimento per l’Atalanta e per i Percassi, al di là di come si classificheranno i due orobici. Esserci è già sicuramente un successo.