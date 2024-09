Colpo alla Cristiano Ronaldo: la Juventus lo riporta in Serie A

Colpo alla Cristiano Ronaldo. Un altro Cristiano, di cognome Giuntoli sta studiando un colpo ‘magistrale’ che potrebbe ricordare l’approdo alla Continassa di CR7.

Da un Cristiano ad un altro. Da un Cristiano Ronaldo che avrebbe dovuto regalare sogni di gloria e la coppa dalle grandi orecchie alla Juventus e che invece ha lasciato, ma non per colpa sua, un bilancio ‘inguardabile’ ad un altro, Cristiano Giuntoli, che quello stesso bilancio deve far tornare entro i limiti consentiti.

Da un Cristiano ad un altro, da una Juventus ad un’altra. Più razionale, meno schizofrenica e spendacciona. La nuova Juventus di Giuntoli ha preso forma questa estate, tra vagonate di uscite e numerose entrate. Sempre puntando alla qualità dei singoli acquisiti ma senza mai dimenticare i conti da rimettere in sesto. Una squadra che ha cambiato volto e che proseguirà a cambiarlo negli anni a venire. Soltanto in maniera diversa. Non massicciamente come in queste ultime settimane ma magari intervenendo in maniera ‘chirurgica’. Uno, due nuovi innesti dove vi è bisogno. Nulla più. In questi casi occorre avere l’occhio lungo ed arrivare prima lì dove in tanti vorrebbero arrivare.

E compiere il grande colpo.

Colpo alla Cristiano Ronaldo. Per Giuntoli è Momo Salah

Se vi sarà l’occasione Cristiano Giuntoli non prenderà l’elicottero come l’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, quando si è recato a ‘prelevare’ Cristiano Ronaldo.

La miccia è stata accesa dal fuoriclasse egiziano, Mohamed Salah, nel momento in cui ha reso noto che la stagione appena iniziata sarà quella del suo congedo dal Liverpool, dopo sette anni di successi. Un istante dopo è partito il toto-Salah. Dopo il Liverpool, dove? I milioni dell’Arabia Saudita o quelli del PSG? Oppure una scelta alternativa, meno legata al denaro? E’ la speranza di Cristiano Giuntoli che vedrebbe Momo Salah come uomo simbolo della sua ‘Giovane Juventus’. Il puro talento e l’esperienza del classe 1992 egiziano a servizio della crescita della formazione bianconera. Una ‘chioccia’ perfetta.