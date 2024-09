Comunicato UFFICIALE: spostato il match contro l’Empoli

Comunicato UFFICIALE che sancisce il rinvio di una gara. Già fissata la data del recupero: mercoledì 18 settembre 2024.

Dopo la bella vittoria maturata al Parco dei Principi di Parigi contro la Francia di Didier Deschamps l’Italia di Luciano Spalletti si prepara alla sfida che lunedì 9 settembre la vedrà impegnata alla Bozsik Arena di Budapest contro la nazionale israeliana.

Dopo il doppio impegno azzurro sarà nuovamente campionato. Nuove sfide che anticipano anche l’inizio delle competizioni europee. Pian piano stiamo uscendo dalla stagione estiva, fatta di amichevoli, mercato e prime gare ufficiali per intraprendere un cammino che ci porterà al vero ‘inizio’ di stagione. E dopo soltanto tre giornate c’è già chi è alla ricerca di un riscatto e chi prova a proseguire il percorso virtuoso appena intrapreso. Gli imprevisti, però, sono sempre in agguato, pronti a mettere nei guai un calendario che presenta già il quasi ‘tutto esaurito’ a livello di date disponibili. Cosa è accaduto?

Comunicato UFFICIALE: spostata Empoli-Roma

Gli impegni che aumentano e le date che sembrano non essere più bastevoli. Il calcio che vuole ‘giocare’ sempre di più non avendo, però, più spazio per ‘giocare’.

Ed ora è arrivato anche il Comunicato Ufficiale che sancisce lo spostamento della gara di Empoli. In realtà non si tratta della sfida di sabato 14 settembre, con inizio alle ore 18.00, che metterà di fronte allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli la formazione toscana e la Juventus, bensì di Empoli-Roma partita valida per il Campionato Nazionale Under 17 di Serie A e B Stagione Sportiva 2024/25. Fissata la nuova data della sfida tra tra azzurri e giallorossi: mercoledì 18 settembre 2024 ore 11.00. Sperando che la ‘prossima volta’ sia quella buona.