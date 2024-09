Inter e Juventus al tappeto: l’annuncio ufficiale sblocca la firma

Inter e Juventus al tappeto. E’ arrivata una notizia che non farà piacere a Cristiano Giuntoli e a Beppe Marotta. Ma di chi o di cosa si tratta?

Il campionato è appena iniziato e con una squadra candidata da tutti al bis scudetto: l’Inter del presidente Beppe Marotta. La più credibile avversaria, sempre a detta di tutti, è la Juventus, rivoluzionata dal suo direttore tecnico, Cristiano Giuntoli.

Il miracolo Atalanta di Gian Piero Gasperini, il Napoli del nuovo corso targato Antonio Conte così come il Milan che per la sua panchina ha scelto Paulo Fonseca sembrano più lontani dalla vetta. Così tra importanti conferme ed epocali cambiamenti, è sempre Inter-Juve la sfida delle sfide. In questo momento, dopo tre giornate di campionato, condividono la vetta della classifica di Serie A. Sette punti ciascuno, esattamente come Torino ed Udinese. Una sfida infinita dove il rettangolo verde potrebbe non bastare più. Ed allora ecco che il mercato, con qualche comune obiettivo, potrebbe divenire il nuovo terreno dove alimentare ulteriormente la sfida.

Inter e Juventus al tappeto. Jonathan David rinnova

Programmare con largo anticipo, quando esistono le condizioni ideali per farlo. Nonostante il blasone Inter e Juventus non stanno attraversando il loro periodo migliore sul fronte economico-finanziario.

Pertanto il mercato delle grandi occasioni a costi ridotti rappresenta l’ambito ideale per tentare di mettere a segno qualche buon colpo. Il grande colpo per il 2025 porta in Francia, al Lille ed al suo centravanti, Jonathan David. Attaccante canadese, classe 2000, è da anni un ‘pallino’ di Cristiano Giuntoli ma anche di Beppe Marotta. Il suo contratto con il club francese scadrà il 30 giugno 2025 e la concreta possibilità di acquisirlo a parametro zero ingolosisce molti. Le notizie che giungono da oltre oceano tendono a smorzare gli entusiasmi. L’attaccante canadese ha parlato del suo futuro dopo la vittoria del Canada sugli Stati Uniti, ottenuta grazie ad una sua rete. Queste le sue parole riportate da europacalcio.it: “Adesso tutto può succedere. Sono all’ultimo anno di contratto, vedremo cosa succederà l’anno prossimo. Attualmente stiamo discutendo con il presidente per un eventuale prolungamento. Vedremo come si evolverà”.

Un’evoluzione che immaginiamo sarà particolarmente attenzionata dalle parti della Continassa e della Pinetina. Da Cristiano Giuntoli e Beppe Marotta.