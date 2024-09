Penalizzazioni Inter e Milan: il presidente se l’è lasciato sfuggire, è caos

Penalizzazioni Inter e Milan. A volte ritornano perché c’è qualcuno che le rimette sul tavolo quasi a ricordare, a chi di dovere, che non tutto, forse, è stato fatto.

La stagione 2024-25 sta muovendo i suoi primi passi. Le prime giornate di campionato e la canonica pausa per dare legittimo spazio alle nazionali.

Sono anche i giorni in cui la UEFA ha richiamato all’ordine le società europee sugli impegni presi riguardo l’attenzione da mostrare sempre e comunque sui bilanci. I conti in ordine sono la priorità. Per tutti. Anche se poi non tutti vengono perseguiti e sanzionati nella medesima maniera. Ma questa è un’altra storia. La storia dei conti in ordine è da sempre nel cuore e nelle corde del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Da imprenditore conosce bene il peso e la valenza del denaro. Sa bene quanto i debiti possano incidere negativamente sull’operatività di un’azienda. Sui conti tenuti sotto controllo e sulla costante battaglia contro ogni tentativo di aggirare le regole il numero uno della Viola ha costruito la sua gestione. Non si contano le volte che ha attaccato frontalmente la Juventus di Andrea Agnelli, rea di spendere cifre improponibili e scavare buchi spaventosi nel proprio bilancio.

Ad inizio della nuova stagione l’imprenditore italo americano è tornato a parlare.

Penalizzazioni Inter e Milan, la verità di Rocco Commisso

Grandi società sempre più indebitate e che continuano a spendere sul mercato. Di contro altre società, più piccole ma con i conti in perfetto ordine. Il Rocco Commisso-pensiero si è nuovamente sviluppato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

I conti che non tornano mai, almeno in determinate e ben individuabili società, mentre altrove si fanno i salti mortali per ottemperare al meglio alle rigide regole del famigerato, e quanto mai osteggiato, Financial Fair Play. Su questo tema Rocco Commisso non indietreggia di un millimetro. Mai. “La fiducia c’è sempre, ma non ho visto miglioramenti, a partire dal rispetto delle regole. La Juventus ha subito una penalizzazione per irregolarità, ma Milan e Inter hanno continuato a spendere nonostante centinaia di milioni di debiti e non sono state mai penalizzate per questo“. Per il presidente della Fiorentina è mancato un intervento diretto delle istituzioni calcistiche. Secondo Rocco Commisso i club più importanti, Juventus, Milan ed Inter, avrebbero voluto ripianare l’ingente debito con i denari della Superlega, ma fortunatamente quel progetto, che avrebbe danneggiato i campionati nazionali, è fallito.

Rocco Commisso non cambia mai. Esattamente come il calcio italiano e chi lo dirige.