La Juventus è solo un ricordo: accordo UFFICIALE e 50 milioni in fumo

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono solamente un ricordo: l’accordo si avvia verso l’ufficialità e 50 milioni vanno in fumo. Il nuovo scenario

L’accordo si avvia verso l’ufficialità: anche perché, una volta che prende la parola un familiare, annunciando di fatto quello che sarà, c’è poco da commentare.

Accostato alla Juventus per molto tempo e soprattutto, ovviamente, prima dell’infortunio al ginocchio che gli ha fatto saltare l’Europeo e che lo sta tenendo ai box in questo avvio di stagione, Lewis Ferguson, capitano del Bologna di Motta e sicuramente, al rientro, anche di quello di Italiano, dovrebbe rimanere in Emilia per molto tempo. A parlare del rinnovo, intervenuto al podcast “Let me be frank“, ci ha pensato il padre del giocatore, Derek, che ha svelato il futuro di suo figlio.

Addio Ferguson, salta l’affare con la Juventus

Anche se il Bologna ancora non ha emesso nessun comunicato ufficiale, il padre del giocatore ha detto che Lewis ha firmato con il Bologna fino al 30 giugno del 2029, mettendo quindi la parola fine a tutte quelle che potrebbero essere le indiscrezioni dei prossimi mesi su un’ipotetica nuova squadra del figlio.

Insomma, niente Juventus per Ferguson, pupillo di Thiago Motta e uno dei veri artefici della stagione del Bologna che si è chiusa con la clamorosa, inaspettata, e storica qualificazione alla Champions League che partirà la prossima settimana. Ferguson rimarrà uno dei punti fermi degli emiliani in attesa di mettersi definitivamente alle spalle il problema al ginocchio. Un recupero anche in questo caso che sta procedendo abbastanza bene e ci potrebbe essere anche un rientro in anticipo rispetto a quelli che sono i tempi che di solito servono per tornare di nuovo al massimo della condizione fisica.