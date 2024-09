Scambio e cash: la Juventus ha scelto il dopo Vlahovic

Scambio e cash. Il mercato è terminato da qualche settimana ma Cristiano Giuntoli sta già pensando alla prossima estate. E a Dusan Vlahovic.

La stagione della Juventus è appena iniziata ed il mercato estivo archiviato. Sul tavolo di Cristiano Giuntoli sono però rimaste alcuni pressanti questioni. E se Arthur Melo, con il suo ingaggio da 5 milioni netti annui, è un problema che sembra non risolvibile a breve, Dusan Vlahovic, a breve, potrebbe rappresentare un problema doppiamente più complesso.

Il centravanti serbo è un punto di forza della formazione di Thiago Motta eppure rappresenta un’emergenza che deve essere risolta al più presto. Il ‘problema’ del numero nove della Juventus è ben noto. Riguarda il suo ingaggio che in questa stagione toccherà i 10 milioni di euro netti per arrivare a toccare i 12 milioni il prossimo anno. La Juventus di John Elkann ha scelto la strada della sostenibilità e l’ingaggio di Dusan Vlahovic non è più sostenibile per la Juventus attuale. Cristiano Giuntoli vuole chiudere la pratica con il suo attaccante nel più breve tempo possibile. Un nuovo contratto che arrivi a scadenza nel 2028 o 2029 con l’ingente ingaggio spalmato su più anni. Con la possibilità, poi, al tempo stesso, di ridurre il peso dell’ammortamento annuo sul bilancio della Juventus.

Scambio e cash. Arriva Boniface

Il piano di Cristiano Giuntoli è chiaro ma non di facile realizzazione. Lo stesso direttore tecnico bianconero è convinto che il coltello dalla parte del manico lo abbia il suo numero nove. E che pertanto potrebbe anche rigettare la proposta della Juventus.

A quel punto alla società bianconera non resterebbe che mettere sul mercato Dusan Vlahovic. Chi al suo posto? Nei pensieri del dirigente toscano questo pensiero è presente. In questi giorni si è tornati a parlare di Jonathan David, il 24enne attaccante canadese del Lille, vecchio pallino di Giuntoli, anche in ottica Juventus. Il direttore tecnico bianconero potrebbe però decidere di compiere una mossa a sorpresa. La ‘soffiata’ arriva direttamente da calciomercato.it che rilancia il nome di Victor Boniface, il 23enne attaccante nigeriano dei campioni di Germania del Bayer Leverkusen. Valutazione alta, tra i 40 e i 50 milioni di euro. La Juventus potrebbe ridurre l’esborso cash con l’inserimento di una contropartita tecnica. Magari un giovane della Next Gen. Un altro Dean Huijsen, inseguito dal club tedesco la scorsa estate.

Vlahovic o non Vlahovic, questo è il problema. Il più urgente di Cristiano Giuntoli.