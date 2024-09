“Tecnicamente limitato”: la Juve ha deciso, Vlahovic in vendita

“Tecnicamente limitato”: il giudizio su Vlahovic è clamoroso e indica una cosa sola. La Juventus lo potrebbe cedere

Dal rinnovo alla situazione tecnica. Diciamo che in questo momento, dentro la Juventus, è Dusan Vlahovic il giocatore del quale si parla di più. Ma si sa: i più forti sono quelli che fanno attirare le attenzioni di tutti.

Il tema caldo, in questo momento, è il rinnovo del giocatore. Per il momento, Dusan, prende 12milioni di euro all’anno. Lo stipendio più alto della Serie A e che è poco sostenibile per le casse bianconere. Ma il giornalista Tony Damascelli, intervenuto sulle frequenze di Radio Radio, non ha lesinato delle critiche all’attaccante della Juventus.

Damascelli su Vlahovic: “Limitato”

In poche parole la Juventus dal cartellino di Vlahovic ci vuole guadagnare un bel po’ di soldini il prossimo anno. Questo il pensiero del giornalista che segue i bianconeri e che svela quelle che potrebbero essere le mosse di Giuntoli. Anche se, come vi abbiamo spiegato nell’articolo precedente, trovare un attaccante come il serbo, forte, che vede la porta, e che oggettivamente può ancora crescere, è assai difficile per non dire impossibile. Certo, poi sono i soldi nel calcio a fare la differenza. E nessuno, in nessun club di nessun campionato, è realmente incedibile. Vedremo, intanto, come andrà a finire la situazione rinnovo. Poi ognuno, a cose fatte, penserà una cosa.