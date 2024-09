Calciomercato Juventus, ‘scambio’ da urlo con Bremer: arriva un campionissimo

A poche ore dal fischio d’inizio di Empoli-Juventus, i bianconeri continuano ad essere al centro di diverse indiscrezioni di mercato. La sfida che fa saltare il banco

Con l’impegno contro l’Empoli ormai sempre più vicino, il focus della Juventus è inevitabilmente rivolto alla sfida del ‘Castellani’. Intenzionata a rimettersi in moto dopo il pareggio dell’Allianz Stadium contro la Roma, la compagine di Thiago Motta vuole strappare tre punti importanti per la propria classifica. Intrigato all’idea di gettare nella mischia molti neo acquisti, il tecnico della ‘Vecchia Signora’ vuole lanciare un altro messaggio importante al campionato. Nel frattempo, però, spifferi ed indiscrezioni di mercato non si sono ancora placati.

Sebbene manchi ancora molto prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, gli addetti ai lavori sono già all’opera per provare a capitalizzare occasioni importanti. Allargando gli orizzonti, il mercato relativo ai calciatori in scadenza nel 2025 potrebbe rivelarsi gravido di importanti conseguenze, allettando anche le big di Serie A. Vanno inserite proprio in quest’ottica le ultime indiscrezioni che rimbalzano dalla Spagna, secondo cui Virgil van Dijk potrebbe clamorosamente atterrare in Serie A.

Calciomercato Juventus, sfida all’Inter per van Dijk: lo scenario

Come evidenziato da fichajes.net, infatti, Inter e Juventus sarebbero tra i club maggiormente interessati ad ingaggiare van Dijk, legato al Liverpool da un contratto in scadenza nel 2025 che non è stato ancora rinnovato. Accostato a diverse compagini saudite, il gigante olandese si sta guardando intorno alla ricerca della migliore soluzione possibile per il suo futuro.

Sebbene i Reds stiano provando a trovare l’intesa definitiva con van Dijk per il prolungamento del contratto, al momento le parti sembrano essere piuttosto distante. Ragion per cui sia i nerazzurri che i bianconeri avrebbero drizzato le antenne per capire i margini di manovra. Non avendo ancora messo sul piatto proposte ufficiali, i due club italiani si sarebbero limitati ad effettuare dei sondaggi per capire i margini di manovra. Interessante notare come il Liverpool, club nel quale van Dijk ha di fatto scritto pagine importanti di storia, è una delle squadre maggiormente interessate a Bremer: che si possano creare le premesse per un ideale passaggio di consegne tra il difensore brasiliano e l’attuale centrale dei Reds? Staremo a vedere cosa succederà.