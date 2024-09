Empoli-Juventus, Thiago Motta ha deciso: debutto dal 1'

Empoli-Juventus: i bianconeri oggi scendono in campo in Toscana contro la squadra di D’Aversa: Thiago Motta ha deciso. Debutto dal primo minuto

Finalmente la sosta per le nazionali è alle spalle e la Juventus questo pomeriggio torna in campo a Empoli. Partirà questa mattina la squadra di Motta, quindi niente ritiro. Una decisione che ormai diversi allenatori in Serie A prendono per evitare l’aumento della tensione.

La formazione è quasi fatta, almeno secondo le indiscrezioni della vigilia. E secondo il giornalista Nicolò Schira ci potrebbe essere il debutto dal primo minuto dopo uno spezzone di uno degli ultimi arrivati in casa Juventus. E no, non parliamo in questo caso di Koopmeiners, e nemmeno di Nico Gonzalez. Ma a debuttare tra i titolari dovrebbe essere Pierre Kalulu, preso dal Milan.

Empoli-Juventus, Kalulu dal primo

“Possibile debutto da titolare con la Juventus per Pierre Kalulu. Thiago Motta l’ha provato oggi tra i titolari come terzino destro: il francese arrivato dal Milan è pronto a esordire dal primo minuto dopo lo spezzone contro il Verona (13 minuti) di tre settimane fa”. Questo ha scritto il giornalista citato prima, quindi è assai probabile un impiego dall’inizio in campo di Kalulu. Bisogna capire in che zona della retroguardia, visto che può giocare serenamente in mezzo ma anche sulle corsie. Ed è assai probabile che si possa accomodare proprio in quelle zolle.

Indiscrezioni, ovviamente, niente di ufficiale. Si avrà la certezza delle scelte di Motta solamente nel momento in cui verranno ufficializzate le formazioni a poche ore dal fischio d’inizio. Una Juve che vuole continuare intanto a non prendere gol ma soprattutto tornare alla vittoria dopo il pareggio interno contro la Roma. I presupposti, senza girarci troppo intorno, ci sono tutti.