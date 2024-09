Formazioni ufficiali Empoli-Juventus: Koopmeiners e Douglas Luiz dal 1′, esclusione a sorpresa

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Empoli-Juventus, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. Le scelte di Thiago Motta

Desiderosa di capire in che modo prosegue il processo di amalgama dei nuovi nel tessuto tattico di Thiago Motta, la Juventus si presenta al ‘Castellani’ a caccia di punti importanti per proseguire il suo percorso di crescita. Archiviata una sosta delle Nazionali che ha portato in dote buone indicazioni alla ‘Vecchia Signora’, Vlahovic e compagni sfidano l’Empoli di D’Aversa in un match da prendere con le molle. A tal proposito, da qualche istante sono state diramate le formazioni ufficiali.

Proprio l’attaccante serbo, apparso un po’ in ombra nell’ultima sfida contro la Roma, guiderà l’attacco della Juventus nel 4-2-3-1 riproposto da Thiago Motta. Alle spalle dell’ex attaccante della Fiorentina, spazio a Koopmeiners nella posizione di trequartista, con Nico Gonzalez e Yildiz sulle fasce. Dopo le tre panchine iniziali, a centrocampo spazio a Douglas Luiz dal primo minuto: il brasiliano sarà ‘scortato’ da Locatelli. In difesa, infine, esordio da titolare anche per Kalulu sulla corsia destra, con Bremer e Gatti centrali. Tra i pali non ci sarà Di Gregorio, ma Perin. Ecco l’undici completo:

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin, Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso, Locatelli, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic.