Svolta improvvisa Rabiot: netto rifiuto, hanno scelto lui

Svolta improvvisa Rabiot. Potrebbe essere questione di ore la nuova destinazione del centrocampista francese ex Juve. Che, però, sembra non avere un gran fretta.

Un po’ ovunque la stagione ha preso il via da qualche settimana. Rimane ancora sullo sfondo quest’appendice di calciomercato che vede ancora protagonisti nomi prestigiosi, e svincolati, in cerca di intraprendere una nuova avventura professionale.

Alle nostre latitudini è indubbio come il futuro di Adrien Rabiot sia monitorato attimo per attimo. La vicenda dell’ex 29enne centrocampista della Juventus, colonna della nazionale francese che, a quasi metà settembre, non è ancora vincolato ad alcun club sorprende non poco. La Juventus ha provato per mesi a trovare un accordo con Madame Veronique, madre ed agente del nazionale francese, senza venire a capo di nulla. Rispedita al mittente una proposta di rinnovo pluriennale da 7,5 milioni di euro netti. A Rabiot ha pensato più volte, in tempi diversi, anche il Milan. Anche i rossoneri, in tempi diversi, non hanno ricevuto risposta positiva. Ed il mistero Adrien Rabiot continua. Da fonte teamtalk.com ecco ritornare in auge l’ipotesi Premier League, la più inseguita dall’ex Juve. E’ prevedibile una soluzione positiva a stretto giro di posta?

Svolta improvvisa Rabiot, la sua scelta definitiva

Basterebbero due definizioni di due ex fuoriclasse francesi che hanno segnato la storia della Juventus per comprendere tutta la complessità della vicenda Rabiot.

David Trezeguet definisce il centrocampista francese: “Un atleta di fama mondiale“. Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, invece, francobolla la situazione del suo giocatore come: “Imbarazzante“. Un campione come Adrien Rabiot è infatti ancora senza squadra. La Premier League lo osserva da vicino e sembrava che il Newcastle lo avesse scelto. Al momento, però, vi sono due problemi che impediscono la positiva chiusura dell’affare. Rabiot vuole disputare la Champions League ma il Newcastle non si è classificato per la massima competizione europea. E poi lo scoglio maggiore è rappresentato dalle richieste economiche del francese. Il Newcastle non intende farsi ‘ricattare’ da Madame Veronique. Infatti il club inglese sta vagliando altre opzioni. Pertanto nessun approdo al Newcastle ma questo non pregiudica il discorso Premier League per l’ex Juve. Arsenal e Manchester United ci sono ancora. Anche nel loro caso, però, lo scoglio ingaggio appare insormontabile.

Eppure, nonostante siamo quasi a metà settembre, Adrien Rabiot sembra non avere fretta di accasarsi.