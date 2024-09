Vlahovic ‘fatto fuori’, non si torna indietro: nuovo caos dopo Empoli-Juve

Abulico e poco nel vivo del gioco, Dusan Vlahovic non si è reso protagonista di una prestazione eccezionale contro l’Empoli. Lo spunto per la nuova riflessione

Tra i calciatori apparsi più in ombra nella trasferta della Juventus sul campo dell’Empoli, è impossibile non menzionare Dusan Vlahovic. Dopo aver sciupato una ghiotta occasione lanciato a rete, l’attaccante serbo è progressivamente uscito dalla partita, non riuscendo a calamitare palloni e responsabilità degne di note.

Sporcando la sua prestazione con numerosi errori tecnici, il numero 9 della Juve ha fatto storcere il naso a parecchi tifosi ed opinionisti. Non sono poche, infatti, le critiche piovute addosso all’attaccante della ‘Vecchia Signora’, dal quale ci si aspetta quel salto di qualità che finora non è ancora arrivato. Come se non bastasse, le voci sul rinnovo del contratto di certo non aiutano. Ad esprimere il suo punto di vista sulla questione, tra gli altri, è stato anche Francesco Oppini, che ha chiosato:

“Ripeto e ribadisco, è presto, prestissimo e per inserire tutti i giocatori (nuovi e non) in un impianto di gioco nuovo ci vuole tempo, ma questa Juventus ha un problema in attacco e anche oggi il nome di questo problema è: Dusan Vlahovic. Certi gol li devi fare”.