Rabiot ritorna sul serio: incontro per la firma

Il futuro di Adrien Rabiot potrebbe essere giunto al punto di svolta definitivo: il summit che può indirizzare l’esito

Dopo aver rispedito al mittente la ricca proposta messa sul piatto dalla Juventus, che ha poi deciso di virare con convinzione d Khephren Thuram, Adrien Rabiot è stato accostato a diversi club in giro per l’Europa. L’ex mezzala della ‘Vecchia Signora’, infatti, sembrava aver calamitato l’interesse soprattutto dei club di Premier League, con Arsenal e Tottenham particolarmente interessate. Il campionato nel quale Rabiot potrebbe tornare a giocare, però, dovrebbe essere quello francese.

Secondo quanto evidenziato da Fabrizio Romano, infatti, il Marsiglia sarebbe in trattative avanzate con l’entourage del calciatore. Il club provenzale, autore di una sessione estiva importante, non vuole fermarsi più. Dopo i primi sondaggi esplorativi, infatti, su espressa volontà di De Zerbi, il Marsiglia ha deciso di affondare il colpo per Rabiot, con il quale sarebbe sempre più vicino a trovare un accordo di massima. Le parti sono in contatto al punto che trapela ottimismo sulla positiva chiusura dell’operazione. A tal proposito, da Marsiglia spingono per strappare il sì decisivo entro 48 ore. Si prospettano giorni vibranti: Rabiot è pronto a tornare in Ligue 1, destinazione Marsiglia.