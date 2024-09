Juventus, firma con il Real Madrid fino al 2027: il sogno finisce qui

Juventus, firma con il Real Madrid: il nome accostato ai bianconeri non arriverà a Torino. Il sogno si chiude con un anno di anticipo

Riuscire a chiudere dei colpi a parametro zero, magari anche importanti, è il sogno di tutti i direttori sportivi. Anche e soprattutto quelli italiani che, ogni anno, devono stare attenti ai conti e a tutto il resto.

Anche Giuntoli, ovviamente, è tra questi. E in casa Juventus si comincia a pensare anche alla prossima stagione. Sono diversi i calciatori che vanno in scadenza e uno era del Real Madrid. Ma secondo le informazioni che sono state riportate da Marca, ha già trovato l’accordo che verrà reso ufficiale nelle prossime ore. Il sogno, quindi, si chiude qui.

Juventus, Mendy rinnova col Real Madrid

Il profilo era quello di Ferland Mendy, esterno difensivo mancino che con Ancelotti praticamente ha giocato sempre. Il suo contratto, come detto, era in scadenza alla fine della stagione che da poco ha alzato il sipario, quindi si è parlato, appunto, di un possibile addio a parametro zero. Ma non sarà così, purtroppo, visto che il quotidiano spagnolo ha svelato i dettagli dell’accordo.

Mendy firmerà un contratto per altre due stagioni, quindi fino al 30 giugno del 2027. Un accordo che, a quanto pare, è stato trovato da diverso tempo, già prima dell’inizio dell’Europeo. Ancora non è stato reso ufficiali ma le parti, si legge, si sono già strette la mano. Quindi niente Juventus. Sarebbe stato, davvero, uno di quei colpacci da ricordare, uno di quelli che avrebbero potuto fare la differenza.