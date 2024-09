Juventus in chiaro in diretta tv: l’annuncio UFFICIALE è un regalo ai tifosi

Juventus in chiaro e in diretta tv. L’annuncio ufficiale è un vero e proprio regalo ai tifosi. E per tutti c’è l’entrata gratis allo stadio

Se oggi la Juventus di Thiago Motta gioca in Champions League con il match in questione, quello contro il Psv, che si potrà vedere solamente su Sky, c’è un’altra Juventus, quella femminile di Canzi, che cercherà in una stagione lunga e complicata di riprendersi lo scudetto.

Da due anni il tricolore è sulle maglie della Roma. Ma la rivoluzione voluta da Braghin ha fatto partire le ragazze con il piede giusto: due vittorie in altrettante partite di Serie A e, domani, a Biella, andata dello spareggio per entrare nei gironi della massima competizione europea contro il Psg. Una gara difficile. Ma, oltre questo, è ufficiale da ieri anche un’altra questione. Proprio in vista della sfida contro la Roma del prossimo 13 ottobre.

Juventus-Roma all’Allianz e in chiaro

In quella data si giocherà, appunto, Juventus-Roma. Una sfida che da un paio d’anni a questa parte regala emozioni e anche qualche polemica social. Bene, per l’occasione, la società ha aperto le porte dell’Allianz Stadium: ingresso gratuito per tutti, con una prima fase di prenotazione per gli abbonati e poi, da domani, per tutti gli altri che hanno intenzione di andare a vedere da vicino le ragazze.

La sfida, inoltre, verrà trasmessa totalmente in chiaro: oltre che su Dazn, che per i prossimi 3 anni ha acquisito i diritti televisivi della Serie A femminile, ci sarà la diretta su Rai 2 e sui RaiPlay. La Serie A maschile sarà ferma per la seconda pausa per le nazionali, quindi tutti gli occhi saranno appunto su questo match. Un vero e proprio regalo per i tifosi.